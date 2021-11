Bạn đang tìm kiếm đơn vị thu mua vải phế liệu uy tín, số lượng lớn? Bạn mong muốn giá thu mua cao, dịch vụ chuyên nghiệp? Vậy thì đừng bỏ qua Thu mua vải Toàn Thắng. Với mạng lưới bao phủ toàn quốc, Toàn Thắng là đối tác thu mua phế liệu ngành may số 1 tại Việt Nam với những lý do không thể bỏ qua.

Thu mua vải Toàn Thắng - Thương hiệu uy tín trong ngành thu mua phế liệu

Được khởi xướng và phát triển bởi CEO Mr Thắng, Thu mua vải Toàn Thắng đã trở thành thương hiệu nổi bật trong ngành thu mua vụ vải ngành may tại Việt Nam. Với quy mô nhân sự hàng trăm nhân lực, dưới sự dẫn dắt của vị lãnh đạo tài ba, nhiệt huyết, Toàn Thắng đã được rất nhiều nhà máy, công ty lớn hợp tác phát triển.

Tất cả các doanh nghiệp đã hợp tác với Toàn Thắng đều đánh giá cao uy tín, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên công ty. Đó là động lực để chúng tôi không ngừng phát triển.

Anh Nguyễn Mạnh Cường – Cán bộ doanh nghiệp đã hợp tác với Toàn Thắng từng khẳng định: “Cảm nhận của tôi khi đi tìm các đối tác, để thanh lý vải tồn kho trong ngành may mặc .Tôi đã so sánh giá thu mua vải nhiều nơi nhưng cuối cùng tôi chọn đơn vị Thu Mua Vải Tồn Toàn Thắng . Giá Cao Hỗ trợ tốt dịch vụ nhanh, chuyên nghiệp. Cảm Ơn CEO Mr Thắng!”

Cũng cùng quan điểm với anh Cường, chị Lương Thu Dung đánh giá cao dịch vụ của công ty: “Mình là CEO của một công ty tư nhân may mặc lớn hơn 300 công nhân . Không ít nhiều cũng đã mời chào nhiều đơn vị thu mua vải và phụ liệu may mặc. Nhưng so sánh giá và dịch vụ thì cuối cùng mình chọn Thu Mua Vải Tồn Toàn Thắng để hợp tác.”

Có thể nói rằng, đây là những đánh giá khách quan, chân thành nhất mà những đối tác, khách hàng dành cho Toàn Thắng suốt thời gian qua. Đó là nguồn động lực để chúng tôi không ngừng cố gắng.

Thu mua vải Toàn Thắng nhận thu mua tất cả các phế liệu ngành may mặc với giá cạnh tranh nhất

Điều đặc biệt quan tâm của các doanh nghiệp khi tìm đơn vị thu mua vụn vải phế liệu chính là giá cả. Là một công ty nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu, Toàn Thắng cung cấp cho khách hàng bảng báo giá vô cùng cạnh tranh. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng để chúng tôi nhận được nhiều lời mời hợp tác suốt thời gian qua.

Đặc biệt không giống như một số đơn vị khác, thu mua vải Toàn Thắng chuyên thu mua tất cả các phụ kiện của doanh nghiệp may với giá tốt nhất. Trước hết là chỉ may. Đây cũng là vấn đề khá đau đầu của nhiều doanh nghiệp khi lượng chỉ tồn kho nhiều mà khó thanh lý. Hiểu được điều đó, Toàn Thắng thu mua mọi loại chỉ từ chỉ số NE30/2, NE40/2, NE50/2 cho đến chỉ chi số NE 60/3… với giá cao nhất giúp doanh nghiệp tháo gỡ bài toán tồn kho.

CEO. Trần Hữu Thắng

Trong may mặc, việc dư thừa, tồn kho, hỏng hóc các loại dây khóa kéo cũng khá nhiều. Toàn Thắng nhận thu mua các loại dây kéo nylon số 3, dây khóa kéo số 4,5,7,8,.. Dây khóa kéo phao, giọt nước, nhôm, đồng với mức giá hấp dẫn cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về tin tức nghành may được cập nhật liên tục tại website Toàn Thắng. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách quy chế và phương pháp hoạt động của chúng tôi.

Đặc biệt chúng tôi thu mua tất cả các loại keo vải, mếch vải, keo mùng , keo lót, keo giấy, dây thun, dây chun, vải vụn,… giúp doanh nghiệp giải phóng rác và những phế liệu không sử dụng một cách hiệu quả, an toàn và lợi nhuận kinh tế.

Vậy nếu bạn đang cần tìm doanh nghiệp cần thu mua những phế liệu kể trên thì đừng bỏ qua thu mua vải Toàn Thắng.

Thu mua vải Toàn Thắng - Quy trình thu mua phế liệu chuyên nghiệp, bài bản

Có thể nói rằng, ngành thu mua phế liệu tại Việt Nam còn khá mới mẻ, đặc biệt phế liệu ngành may. Và hiếm có công ty nào xây dựng quy trình thu mua vụn vải ngành may lại chuyên nghiệp, bài bản như Toàn Thắng.

Thu mua vải Toàn Thắng xây dựng quy trình 4 bước vô cùng chuẩn chỉ, khoa học cho đối tác để đảm bảo hoạt động mua bán diễn ra được nhanh gọn, linh hoạt nhất. Từ bước tiếp nhận thông tin khách hàng, chúng tôi kích hoạt tất cả các kênh liên hệ và trực 24/7 từ Hotline, Zalo, Email, Facebook,..

Chúng tôi có đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, chỉn chu để giúp khách hàng và đối tác thoải mái nhất khi ký kết hợp đồng thu mua. Toàn Thắng sử dụng hệ thống xe chuyên dụng xuống tận nơi thu mua phế liệu và cân đo chuẩn chỉ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Tại Toàn Thắng, chúng tôi thực hiện mọi giao dịch nhanh gọn đầy đủ hình thức, hỗ trợ hợp đồng pháp lý mua bán đúng thủ tục.

Như vậy có thể khẳng định rằng, Toàn Thắng là một trong số ít doanh nghiệp xây dựng uy tín thương hiệu trong ngành thu mua phế liệu ngành may tại Việt Nam.

Cửa hàng Toàn Thắng

Địa chỉ: chợ, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Điện thoại: 0911 358 967

Email: chuyenthumuavaitoncongty@gmail.com

Website: https://thumuavaiton.com