Công ty in ấn Rubyads chuyên dịch vụ in pp giá rẻ tại thị trường Việt Nam đáp ứng cho nhu cầu của nhiều doanh nghiệp.

In PP giá rẻ tại Công ty in ấn Rubyads có gì nổi trội? Bạn đọc cùng Baohagiang.vn tìm hiểu chi tiết thông tin dịch vụ của Rubyads nhé.

Phương pháp in PP là gì?

Phương pháp in PP là kỹ thuật in dùng giấy PP ( tên gọi tắt của Paper Plastics) , loại giấy này thường được sử dụng trong in kỹ thuật số. Đây là công nghệ in ấn khổ lớn, in PP có kích thước in tối đa là 1500mm x 4800mm.

Với giấy PP thường được in mặt trước, mặt sau ta có thể sử dụng dán keo hoặc không. Và sau khi in có thể phủ thêm một lớp màng bảo vệ cán bóng hoặc cán mờ để giữ được lớp mực in được bền hơn.

In PP giá rẻ tại công ty in ấn Rubyads có gì nổi bật?

Công ty in ấn quảng cáo Rubyads sử dụng công nghệ in pp được sử dụng ở khổ lớn hơn so với nhiều công nghệ in khác trên thị trường.

Doanh nghiệp cần làm standee sẽ lựa chọn PP không keo.

Còn nếu doanh nghiệp sử dụng cho mục đích thi công thì lựa chọn PP có keo để có thể dán lên tường hoặc những mặt bằng tiếp xúc khác. Loại keo này là keo siêu dính, bền chắc, khó lột.

Kết hợp giữa PP và các vật tư quảng cáo như in PP cán formex sử dụng làm mô hình 2d, 3d, in PP cán lên nhựa trong 2mm làm lịch treo tường năm mới…

Màu sắc tươi sáng, chân thật và giá thành rẻ khi được in ấn trực tiếp tại xưởng Ruby. Thời gian sử dụng các ấn phẩm in pp lâu dài.

Khách hàng in PP giá rẻ tại Rubyads thường ứng dụng vào đâu?

Với giá thành rẻ, thời gian thực hiện nhanh chóng, in nhanh lấy tiền tại xưởng in ấn Rubyads đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Đối tượng khách hàng in pp giá rẻ tại Rubyads thường ứng dụng cho:

Sử dụng để làm bao bì đựng các loại lương thực mì gói, snack, ngũ cốc…

Sử dụng để làm lớp bao phủ bên ngoài giúp chống thấm và mang tính thẩm mỹ.

Ứng dụng trên các nhãn chai, lọ, hộp bảo quản thực phẩm…

Sử dụng trong các dịch vụ quảng cáo, thiết kế poster, in PP dán tường, tranh ảnh dùng để trang trí trong nhà, làm lịch treo tường…

Công ty in ấn Rubyads cung cấp dịch vụ in PP giá rẻ

Công ty in ấn quảng cáo Rubyads với thế mạnh trong dịch vụ in ấn, là đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, kho xưởng với hệ thống máy móc và công nghệ hiện đại. Qua đó, Rubyads luôn tự tin là đơn vị cung cấp dịch vụ in ấn giá rẻ uy tín, chất lượng cao và đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của khách hàng.

Công ty in ấn quảng cáo Rubyads có nhiều ưu đãi với đối tác lâu năm, in nhiều và thường xuyên. Những chương trình khuyến mãi kéo dài và hỗ trợ giá in tốt nhất, uy tín nhất là sức hấp dẫn đặc biệt của Rubyads.

Rubyads nhận đặt in PP trong nhà và in PP ngoài trời, in Pp cán formex cho nhiều mục đích, mô hình quảng cáo cho nhiều doanh nghiệp.

Công ty in ấn quảng cáo Rubyads đảm bảo, cam kết với quý khách hàng về mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Giá thành cạnh tranh trên thị trường, luôn niêm yết và cố định về bảng giá in PP. Cam kết bảo hành về toàn bộ sản phẩm.

Địa chỉ in PP giá rẻ, uy tín lấy liền tại Tphcm

Rubyads chuyên cung cấp nhiều dịch vụ in ấn trên toàn quốc đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh:

Với giá thành ưu đãi, cạnh tranh

Thời gian in nhanh chóng.

Công nghệ máy in hiện đại, tân tiến

In nhanh, giá rẻ đáp ứng cho những đơn hàng gấp nhanh chóng

Chất liệu PP, mực in, màng bảo vệ tốt nhất

Nhiều kích thước theo nhu cầu của khách hàng

Đội ngũ nhân viên tư vấn và thiết kế có tay nghề cao, chuyên nghiệp.

Sản phẩm được bàn giao cam kết đáp ứng đúng tiêu chuẩn về chất lượng, thiết kế.

Giao hàng đúng hẹn, giao đến tận tay khách hàng.

Quy trình dịch vụ in PP giá rẻ tại Rubyads

Quý khách liên hệ để được bộ phận tiếp nhận thông tin tư vấn và báo giá theo yêu cầu của khách hàng.

Đội ngũ chuyên nghiệp sẽ lên ý tưởng, thiết kế dựa trên nội dung và nhu cầu demo của quý khách. Sau đó đưa ra thiết kế chống nhất để tiến hành in.

Tiến hành in backdrop noel và hoàn thiện sản phẩm

Kiểm tra lần cuối và bàn giao sản phẩm đến tay khách hàng

Nếu có nhu cầu sử dụng, tìm kiếm dịch vụ in PP giá rẻ, nhanh chóng tại HCM hãy liên hệ ngay với công ty in ấn Rubyads để được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất với giá rẻ nhất thị trường.

Công ty in ấn quảng cáo Rubyads còn cung cấp nhiều loại dịch vụ in ấn khác như: in offset, in băng rôn, thi công bảng hiệu quảng cáo hàng đẹp, giá rẻ, tổ chức sự kiện theo yêu cầu của khách hàng.

Niềm tin của quý khách là sứ mệnh của Rubyads.

