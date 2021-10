Nhà thuốc Thân Thiện, mô hình kinh doanh thuốc online uy tín

Với hàng nghìn sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, Nhà thuốc Thân Thiện cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm bằng những quy định kiểm duyệt chặt chẽ cùng với giấy tờ pháp lý đầy đủ, minh bạch.

Di dỉ dì di cái gì cũng có

Nhà thuốc Thân Thiện cái tên mới xuất hiện trên thị trường dược cách đây khoảng hơn 2 năm, thế nhưng nó đã được người dân từ khắp ngoài Bắc tới Nam biết đến. Bởi vì thương hiệu này rất được lòng khách hàng, từ thái độ phục vụ, nhiệt tình tư vấn, giao hàng nhanh và đặc biệt có thể đáp ứng hầu hết các loại thuốc mà khách cần.

Cũng giống như bao nhà thuốc khác, Nhà thuốc Thân Thiện có đầy đủ các loại thuốc cơ bản và có đầy đủ các loại vật tư y tế cần thiết. Thế nhưng điều khác biệt ở đây là Nhà thuốc Thân Thiện còn có thêm rất nhiều các dòng thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa mẹ và bé khác nhau, từ nội địa hay nhập khẩu mà các nhà thuốc khác không có.

Nhà thuốc Thân Thiện hướng tới đa dạng các mặt hàng Dược, để có thể đáp ứng được tất cả mong muốn của khách hàng. Những sản phẩm mà các nhà thuốc truyền thống không có thì hầu như ở Nhà thuốc Thân Thiện đều có, chính điều này đã tạo mỘt chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng. Nhà thuốc đã cố gắng tổng hợp tất cả các dòng sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài như: Mỹ, Úc, Nhật, Hàn, Italy, Úc,….Chỉ cần những sản phẩm đã xuất hiện trên thị trường thì Nhà thuốc Thân Thiện sẽ cố gắng đáp ứng được.

Để có thể làm được những điều như vậy là do Nhà thuốc Thân Thiện có bộ phận chuyên gọi hàng, tìm kiếm nguồn hàng chuyên nghiệp. Đội ngũ chuyên đi tìm kiếm các mặt hàng ngách, khó mà những nhà thuốc khác không tìm được. Ngoài ra Nhà thuốc Thân Thiện cũng ký kết hợp đồng làm đại diện phân phối của nhiều hãng Dược lớn, chính vì vậy khi có sản phẩm nào mới ra mắt thị trường thì Nhà thuốc sẽ cập nhật rất nhanh. Cũng bởi một phần là do thương hiệu Nhà thuốc Thân Thiện lớn, cho nên các trình dược viên sẽ tìm đến và cung cấp các đầu sản phẩm mới, độc lạ cho nhà thuốc. Từ đó mà nhà thuốc có 1 lượng lớn sản phẩm thuốc, TPCN có thể đáp ứng được mọi mong muốn của khách hàng.

Có rất nhiều khách hàng hài lòng về dịch vụ tại Nhà thuốc Thân Thiện, điển hình là trường hợp của chị Thu Hồng (26 tuổi) ở Gia Lâm, Hà Nội như sau: “Mặt tôi thường xuyên nổi mụn trứng cá rất nhiều, tôi lại hay nặn mụn, rồi giờ da mặt tôi lỗ chỗ, sẩn lên nữa, khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi có đi khám, thì bác sĩ có kê cho tôi 1 số loại thuốc và bảo thường xuyên sử dụng sẽ có thể cải thiện. Trong toa thì cũng có một số thuốc dễ mua, tôi ra tiệm gần nhà là có. Nhưng có 1 sản phẩm mà tôi hỏi mấy hiệu thuốc xung quanh đều không có là thuốc Klenzit Ms. Hỏi ra mới biết, đây là thuốc nhập khẩu từ Ấn Độ, nên cũng ít nhà thuốc có, chỉ những nhà thuốc lớn hoặc chuyên thì mới có. Tôi thất vọng đi về, chả nhẽ lại đi ra tận bệnh viện mua lần nữa, cũng khá là xa. Thế 1 tôi nảy ra ý tưởng thử lên mạng tìm kiếm xem liệu có nhà thuốc nào bán không. Thì may quá tìm được Nhà thuốc Thân Thiện hiện đang bán sản phẩm này chính hãng. Thế là tôi đặt ngay 1 hộp, chỉ sau vài tiếng là tôi đã nhận được rồi, thực sự nhanh hơn tôi tưởng tượng nhiều. Thật cảm ơn nhà thuốc Thân Thiện, nếu không thì tôi lại phải mất công sang tận bên nội thành kia thì xa quá, mà hỏi chưa chắc đã có sản phẩm này cơ. Đặt hàng qua Nhà thuốc vừa tiện lợi, nhanh, lại là hàng chính hãng nữa, thật quá là vui mà!”

Cùng niềm vui sướng ấy Bác Hùng (62 tuổi) ở Quảng Bình niềm nở chia sẻ: “Tôi già rồi nên hay bị đau nhức xương khớp lắm, uống nhiều thuốc rồi mà cũng chả đỡ được là bao. Tháng trước có 1 người bạn tặng cho 1 hộp Glucosamine Orihiro của Nhật do con trai ông ấy mua gửi về cho. Sử dụng sản phẩm này tôi thấy bệnh tình được cải thiện hơn nhiều, dùng thích lắm. Nhưng đang dùng thì hết, mà con ông kia cũng không gửi về được nữa vì do dịch Covid-19, với lại cũng không có ai về nên đành chịu không gửi về được. Tôi có ra mấy hiệu thuốc ở quê hỏi, nhưng ở đây chả ai biết đến sản phẩm này, vì hàng này của Nhật, ở đây không bán, tôi lại đành chán nản đi về. Cứ tưởng như hết cơ hội sử dụng, thì một lần vô tình đọc báo thấy Nhà thuốc Thân Thiện có đăng tin nói có bán đầy đủ các thuốc, thực phẩm chức năng chính hãng, từ trong nước, đến hàng nhập khẩu. Tôi vui mừng gọi điện hỏi thử, quả thật là ở đây có bán sản phẩm này. Thế là tôi quyết định lấy hẳn 5 hộp về dùng cho bõ, và chỉ sau 2 ngày là tôi đã nhận được hàng. Thật may là Nhà thuốc Thân Thiện có, chứ không tôi lại phải đợi con ông bạn kia gửi về thì lâu quá. Xin cảm ơn nhà thuốc!”

Nhà thuốc Thân Thiện cam kết sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng

Cũng có nhiều khách hàng hoài nghi, liệu Nhà thuốc Thân Thiện có nhập lậu hay là bán sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ hay không, vì hầu như thuốc nào ở đây cũng có. Cũng không thể không hoài nghi được, bởi vì nhà thuốc này mới xuất hiện trên thị trường, nhưng đã có thể cạnh tranh về số lượng với những nhà thuốc lâu đời trên thị trường rồi.

Tuy nhiên, bằng thực lực và sự phấn đấu không ngừng, thì Nhà thuốc Thân Thiện có thể tự tin cam đoàn rằng, tất cả các mặt hàng của Nhà thuốc Thân Thiện đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tất cả đều là sản phẩm chính hãng và hóa đơn chứng từ. Vì sao nhà thuốc có thể làm được, bởi vì Nhà thuốc Thân Thiện đã xác định từ trước là phải đa dạng hóa ngành hàng, cho nên tập trung rất nhiều nguồn lực trong việc tìm kiếm sản phẩm mới, sản phẩm hot, nhập ngoại. Tất cả các loại thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm khi nhập vào kho nhà thuốc đều phải có đầy đủ hóa đơn chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Chính vì làm việc chuyên nghiệp và khắt khe nên thương hiệu của Nhà thuốc Thân Thiện mới bền vững và được nhiều người biết đến như hiện nay.

Thông tin liên hệ:

Ngoài hình thức đặt mua thuốc online qua website nhathuocthanthien.com.vn, khách hàng có thể mua trực tiếp tại địa chỉ số 10, ngõ 68, ngách 39, đường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc liên hệ qua số hotline 0916893886 – 0856905886 để được tư vấn.

Fanpage: https://facebook.com/nhathuocThanThien01

Twitter: https://twitter.com/thuocthanthien

Pinteres: https://pinterest.com/nhathuocthanthien

Youtube: https://youtube.com/c/nhathuocthanthienofficial