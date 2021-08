Các con số sim thần tài – bí kíp mang lại may mắn, phát tài trong cuộc sống

Sim thần tài là một trong những dòng sim số đẹp được khá nhiều người ưa chuộng. Không chỉ vì giá cả phải chăng mà người dùng còn quan niệm sử dụng sim thần tài sẽ mang đến nhiều may mắn, tài lộc, giúp cho chủ sở hữu làm ăn phát đạt hơn trong cuộc sống. Vậy sim thần tài là gì, có điều gì đặc biệt và có thực sự mang lại tài lộc cho người dùng không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Sim thần tài là gì?

Trước khi chọn mua thì bạn phải hiểu sim thần tài là gì và tại sao lại được gọi với tên như vậy? Thực tế loại sim này cũng khá đơn giản và dễ hiểu. Sim thần tài là một loại sim số đẹp, với đuôi số 39 (thần tài nhỏ) hoặc 79 (thần tài lớn).

Ý nghĩa đặc biệt của sim thần và lưu ý khi mua

Theo quan niệm dân gian, ý nghĩa chung của sim thần tài hay theo góc độ phong thuỷ mà nói thì sử dụng sim thần tài số đẹp này sẽ mang đến cho bạn may mắn, sự bình an và tài lộc dồi dào hơn. Loại sim này chỉ nghe tên thôi cũng đã toát lên ý nghĩa của những điều tuyệt vời, tốt đẹp. Thần tài là biểu hiện của sự bình an, vận may. Sim thần tài được cho là sẽ đem tới cho chủ nhân một cuộc sống sung túc, an nhiên tự tại, con đường sự nghiệp rộng mở, hào quang giúp chủ sở hữu ngày càng thăng tiến, thành công và phát triển một cách thịnh vượng, như ý trong cuộc sống, làm ăn.

Còn xét về ý nghĩa của các con số, ba con số 3, 7, 9 là hiện thân, tượng trưng cho các sắc thái ý nghĩa khác nhau. Số 3 chính là con số biểu hiện cho tiền tài, con số này sẽ đem tới cho chủ nhân những điều tốt đẹp, thành công, tiền tài dồi dào. Từ xưa, con số 7 đã tạo nên được dấu ấn vô cùng mạnh mẽ, nó đem đến sức mạnh, ánh sáng, sự sống và hy vọng cho vạn vật. Cuối cùng là số 9 – từ trước đến nay con số này luôn được xem là biểu trưng của sức mạnh, quyền uy. Trong sim thần tài số 9 còn được xem là sự hoàn hảo, có ý nghĩa là vĩnh cửu, mãi mãi, trường tồn gắn bó theo thời gian.

Ba con số trên với những ý nghĩa to lớn khác nhau, do đó khi chúng được ghép và đi cùng nhau sẽ tạo nên điềm cực kỳ tốt lành.

Không phải tự dưng mà người ta lại yêu thích, có nhu cầu sử dụng tăng lên về loại sim này, vốn dĩ bởi sức hút, giá trị nó mang đến cho người sở hữu. Tuy nhiên không phải sim số đẹp thần tài nào cũng đem lại những nghĩa tốt đẹp cho tất cả mọi người. Cho nên khi lựa chọn sử dụng người dùng cần lưu ý một số yếu tố sau:

Đầu tiên khi chọn sim thần tài, cần xem xét kỹ địa chỉ, đơn vị cung cấp, mua bán sim. Hiện trên thị trường có rất nhiều nơi cung cấp các loại sim số đẹp, sim thần tài đến cho người tiêu dùng, thế nhưng không phải nơi nào cũng đảm uy tín, chính hãng. Nếu bạn không tìm hiểu, xem xét kỹ lưỡng thì có thể sẽ vừa mất thời gian, vừa mất tiền oan mà kết quả thu được lại không như mong muốn.

Tiếp theo đó chính là xem về số sim. Đây là điều mà khi mua bất cứ một loại sim số đẹp nào người ta cũng quan tâm tới và chọn sim thần tài giá rẻ cũng không phải ngoại lệ. Bạn cần đảm bảo các con số trong dãy sim thần tài được sắp xếp một cách cân bằng, hợp phong thuỷ bản mệnh hoặc có sự xen kẽ phù hợp các con số chẵn lẻ với nhau nhằm cân đối yếu tố âm – dương.

