Review chi tiết về dòng sản phẩm Image The Max đang được các tín đồ skincare yêu chuộng

Bài viết dưới đây là chia sẻ chân thực của một tín đồ skincare sau khi trải nghiệm dòng sản phẩm Image The Max và cô ấy đã tìm ra chân ái cho làn da. Cùng theo dõi con đường giúp cô ấy tìm ra dòng sản phẩm phù hợp nhất.

Mình là một trong những tín đồ của Image The Max. Hôm nay, mình muốn chia sẻ với chị em về con đường chăm sóc da gian nan của bản thân.

Đầu tiên, mình muốn chia sẻ một chút về quan điểm làm đẹp của bản thân cũng như tình trạng da trước đây. Nói thật, mình là người rất lười chăm sóc da. Mình khá chủ quan cho rằng chỉ cần ăn uống tốt, đầy đủ dinh dưỡng, ngủ nghỉ đúng giờ sẽ có làn da đẹp. Có thể do cơ địa nên da mình khá nhạy cảm, mỏng, yếu, giãn mao mạch nhiều, lại lười chăm sóc nữa nên da thực sự rất tệ.

Mình có đọc một vài nghiên cứu về da nói rằng sau 25 tuổi, phụ nữ bắt đầu có dấu hiệu lão hóa trên da, quá trình này sẽ diễn ra từ từ, âm thầm. Thật vậy. Da mình bắt đầu tệ hơn ở tuổi 26, đặc biệt giai đoạn sau sinh. Da sạm hẳn đi, không những yếu, mỏng mà còn bị nám mảng 2 bên má, da khô, xuất hiện bọng mắt kèm quầng thâm. Mình 26 tuổi mà cảm giác như mình ngoài 30 tuổi vậy.

Mình có tham khảo ý kiến của các bác sĩ da liễu, họ nói da mình yếu, nhiều vấn đề nên cần thời gian phục hồi. Mình cũng xem review, mua dùng thử rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau nhưng không hiệu quả. Khó khăn lớn nhất của mình là mình bị kích ứng với hầu hết các sản phẩm. Hơn 1 năm, công cuộc test sản phẩm - kích ứng lặp đi lặp lại thật sự rất mệt mỏi, đến mức muốn từ bỏ.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, mình được một chị đồng nghiệp giới thiệu về sản phẩm chăm sóc da Image The Max của hãng Image Skincare. Chị cũng gặp tình trạng giống mình và đã dùng sản phẩm 3 năm nay thấy hiệu quả cải thiện rất tốt. Ban đầu bản thân mình cũng rất e ngại, không tin tưởng sản phẩm nhưng quan sát thấy da của chị thực sự có thay đổi, chị càng ngày càng trẻ sau khi dùng sản phẩm. Vậy nên mình đã quyết định đầu tư dùng thử 1 lọ Image The Max Stem Cell Serum phục hồi trẻ hóa da của Image The Max.

Tinh chất trẻ hóa làn da Image The Max Stem Cell mình đang sử dụng

Ấn tượng đầu tiên của mình khi dùng serum này là mùi thơm của táo dịu nhẹ, bôi lên da thẩm thấu rất nhanh, thoáng da, không có cảm giác bị nặng bít da. Sau mỗi tối dùng serum, sáng ngủ dậy vẫn thấy da rất mềm mại, sờ không bị khô ráp, cũng không có hiện tượng bị tăng tiết dầu. Có thể nói, bước đầu sử dụng sản phẩm mình thấy an toàn.

Mình dùng duy trì mỗi ngày 2 lần, sau 1 tháng, da mình giảm hẳn tình trạng khô ráp, da mướt, căng, đỡ nhăn, tươi tắn hơn. Mình cũng có tìm hiểu về các quy trình chăm sóc da cơ bản, được biết khi chăm sóc da, nên kết hợp serum với dạng cream để vừa khóa ẩm, vừa tăng hiệu quả sản phẩm. Thời điểm đó, mình thấy dược mỹ phẩm Image The Max dùng khá hợp da nên đã đầu tư thêm lọ kem chống lão hóa Image The Max Stem Cell Creme. Trước mình thường lo ngại nếu vừa dùng serum vừa dùng kem, da nhiều dưỡng chất quá sẽ không thẩm thấu được, dư trên bề mặt gây mụn. Ấy thế mà khi mình dùng serum kết hợp với kem dưỡng của dòng Image The Max hoàn toàn không thấy lên mụn nào. Tính đến hiện tại, sau hơn 3 tháng sử dụng sản phẩm, mình rất ưng ý với làn da bây giờ. Da mình giờ căng khỏe, giảm hẳn hiện tượng kích ứng nhạy cảm, không phải nói quá nhưng bóng mịn, căng mướt hơn hẳn, da cũng sáng hơn mà các vết nám cũng mờ đi trông thấy. Đi làm ai cũng khen da đẹp, trẻ xinh hơn, đặc biệt là anh chồng, tự nhiên khen vợ trắng xinh hơn lúc trước cưới. Nói gì thì nói, được chồng khen là hạnh phúc, tự tin hơn hẳn chị em ạ.

Quay lại tiếp tục câu chuyện chăm sóc da. Sau 3 tháng trải nghiệm hiệu quả của Image The Max, mình tiếp tục tiến sâu hơn vào dòng sản phẩm này với kem chống nhăn dành riêng cho da cổ Image The Max Stem Cell Neck Lift và serum trị thâm mắt, cải thiện bọng mắt Image The Max Wrinkle Smoother. Có tìm hiểu mới biết, nhiều người cứ mải dưỡng da mặt mà quên đôi mắt, cổ, bàn tay.

Tổng thể khuôn mặt trở nên mất cân xứng khi da mặt căng đét sáng mịn mà mắt cứ thâm, nhăn nheo, cổ thì trùng xuống đen sạm, da tay cũng vậy. Mình rút kinh nghiệm nên chăm sóc sớm. Hiện sau 2 tháng sử dụng, mình thấy chất kem và serum dịu nhẹ da mình nhạy cảm vậy mà không bị kích ứng, quan trọng là hiệu quả cải thiện rõ, da săn chắc, bớt thâm mắt.

Nói đến đây, không còn gì để băn khoăn nữa, mình hoàn toàn tin tưởng vào bộ sản phẩm The Max của thương hiệu dược mỹ phẩm Image Skincare nên đã ring nguyên bộ 8 sản phẩm về kệ mỹ phẩm.

Kem dưỡng The Max với thiết kế tinh tế, sang chảnh rất bắt mắt

Một điểm cộng của dòng sản phẩm này là thiết kế màu bạc nhìn rất sang trọng, sản phẩm nhỏ gọn nên mang theo bên mình cũng rất tiện. Điểm qua thêm một chút về cảm nhận của mình về sản phẩm còn lại:

Sữa rửa mặt The Max Stem Cell Facial Cleanser: Mùi thơm đặc trưng dịu nhẹ, có tạo bọt nhẹ, sau rửa không bị khô da, không rát.

Kem mắt The Max Stem Cell Eye: Phân tử nhỏ, dòng kem nhẹ không gây nặng da, cải thiện thâm, bọng mắt tốt.

Mặt nạ Image The Max Stem Cell Masque: Dạng kem lỏng, thẩm thấu nhanh, không bị nhờn dính, làm dịu da tổn thương nhanh.

Qua những trải nghiệm của bản thân trên chặng đường tìm lại tuổi thanh xuân, mình muốn gửi đến các chị em một thông điệp rằng: là phụ nữ phải đẹp. Đừng thờ ơ với cái đẹp, hãy biết quan tâm đến nhan sắc bản thân càng sớm càng tốt và hãy là một khách hàng thông thái, có kiến thức, có hiểu biết để lựa cho mình những sản phẩm phù hợp.