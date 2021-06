Mua Samsung Note 10, Note 10 Plus ở đâu giá rẻ, chính hãng?

Galaxy Note 10 và Note 10 Plus là 2 chiếc flagship của Samsung với thiết kế đẹp và nhiều tính năng cao cấp. Vậy mua điện thoại Samsung Note 10, Note 10 Plus ở đâu giá rẻ, chính hãng? Mời bạn đọc bài viết sau đây để tìm hiểu chi tiết nhé.

Điện thoại Samsung Note 10, Note 10 Plus ở đâu giá rẻ, chính hãng?

Note 10, Note 10 Plus - Flagship cao cấp của Samsung

Điện thoại Samsung Note 10 có màn hình 6.3 inch với độ phân giải FHD+ nên có khả năng hiển thị rất tốt. Galaxy Note 10 Plus có màn hình 6.8 inch độ phân giải QHD+ cho bạn một không gian nhìn rộng rãi hơn và độ phân giải cao hơn để xem phim hay chơi game.

Điện thoại Galaxy Note 10 chỉ có bộ nhớ trong 256GB và không hỗ trợ thẻ nhớ nhưng Note 10 Plus có tận 512GB bộ nhớ trong đồng thời còn hỗ trợ thẻ nhớ. Với phiên bản Plus bạn hoàn toàn có thể lưu trữ rất nhiều ứng dụng hay tài liệu còn với bản thường bạn sẽ không đủ dữ liệu để lưu trữ nếu bạn tải lắm ứng dụng hoặc game...

Pin của điện thoại Galaxy Note 10 có dung lượng 3500mAh hỗ trợ 25W nên chỉ có thể cung cấp 5-6 tiếng sử dụng. Dung lượng 4300mAh hỗ trợ sạc siêu nhanh 45w thì pin Galaxy Note 10 Plus có thể sử dụng đến hết ngày mà không cần lo lắng hết pin.

Giá bán của điện thoại Galaxy Note 10 sẽ rơi vào mức 24 triệu, Note 10 Plus là 28 triệu, đắt hơn 4 triệu nhưng bù lại phiên bản Galaxy Note 10 Plus lại vượt trội hơn hẳn bản Note 10 tiêu chuẩn về màn hình điện thoại, lưu trữ và dung lượng pin. Bạn hãy cân nhắc việc lựa chọn mua điện thoại Galaxy Note 10 hay Note 10 Plus để phù hợp với túi tiền và nhu cầu sử dụng của mình.

Điện thoại Note 10, Note 10 Plus là 2 chiếc flagship cao cấp của Samsung được nhiều người yêu thích.

Mua điện thoại Samsung Note 10, Note 10 Plus ở đâu giá rẻ, chính hãng?

Hệ thống bán lẻ điện thoại thông minh MobileWorld là một trong những địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng bắt nguồn từ trang web tinhte.vn – Diễn đàn công nghệ lớn nhất và uy tín nhất Việt Nam, luôn làm hài lòng khách hàng về giá bán, thời gian phục vụ nhanh chóng và giải quyết thỏa đáng các vấn đề trong bảo hành sản phẩm…

Với cam kết tạo mọi điều kiện cho bạn sở hữu những chiếc điện thoại thông minh mới nhất với giá “dễ thở” nhất, MobileWorld còn có đa dạng các sản phẩm điện thoại thông minh từ nhiều hãng khác nhau từ cũ đến mới với dung lượng, màu sắc khác nhau để bạn thoải mái chọn lựa. Tất cả sản phẩm ở đây đều chính hãng quốc tế với mức giá tốt cùng so với thị trường, kèm theo là hàng loạt những ưu đãi mà MobileWorld mang lại cho một sản phẩm điện thoại uy tín chính hãng.

MobileWorld có chương trình hỗ trợ khách hàng mua trả góp 0%, đồng thời phân phối đầy đủ những sản phẩm mà bạn cần từ sản phẩm xách tay, điện thoại cũ cho tới điện thoại mới chính hãng với mức giá rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm trên thị trường.

Thế mạnh của Mobileworld là các dòng sản phẩm bên dưới với đủ loại, đủ màu sắc, xách tay chính hãng mới và cũ:

Điện thoại Iphone

Điện thoại Samsung

Điện thoại Xiaomi

Apple Watch

Galaxy Watch

Và nhiều mẫu điện thoại khác...

Mobileworld hoạt động với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, lấy tổ chức chuyên nghiệp làm sức mạnh cạnh tranh, MobileWorld luôn không ngừng nỗ lực cung cấp những sản phẩm, dịch vụ giá trị mới, chất lượng cao với giá hợp lý để đóng góp vào mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống thông tin.

Nếu bạn muốn mua điện thoại Samsung Note 10, Note 10 Plus chính hãng hoặc vẫn còn thắc mắc cần tư vấn hoặc đang tìm đại lý uy tín thì hãy liên lạc cho MobileWorld để lựa chọn các sản phẩm chính hãng chất lượng nhé.

Đặc biệt là tại MobileWorld, nơi bạn có thể tìm thấy các mẫu điện thoại chính hãng quốc tế rẻ hơn thị trường tới 30% lại còn đang diễn ra những chương trình giảm giá cực shock, tìm hiểu đi nhé!

MobileWorld - Địa chỉ bán điện thoại thông minh uy tín, chất lượng, được nhiều khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.

MobileWorld (mobileworld.com.vn) là Hệ thống bán lẻ Điện thoại di động, Máy tính bảng, Đồng hồ và các Phụ kiện tại TpHCM Chính hãng, Uy tín, Giá rẻ. Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, lấy chức chuyên nghiệp làm sức mạnh cạnh tranh, MobileWorld không ngừng nỗ lực cung cấp những sản phẩm, dịch vụ giá trị mới, chất lượng cao với giá hợp lý để đóng góp vào mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống thông tin.

Cửa hàng 1:

Địa chỉ: 692 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.HCM

Hotline: 0961.273.979

support@mobileworld.com.vn

Cửa hàng 2:

Địa chỉ: 374 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Hotline: 0898.399.799

support@mobileworld.com.vn