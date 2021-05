Hợp Phát là một trong những công ty may balo túi xách chuyên nghiệp, uy tín nhất tại TPHCM. Một trong những sản phẩm được đông đảo người dùng tin dùng nhiều nhất hiện nay chính là balo học sinh. Bên cạnh giá thành rẻ chất lượng cao, đến với Hợp Phát bạn còn nhận được rất nhiều lợi ích khi đặt may balo học sinh theo yêu cầu tại đây.

Những lợi thế khi chọn may balo học sinh tại Hợp Phát

Dưới đây là những thế mạnh của Hợp Phát và là lợi ích thiết thực dành cho khách hàng. Khi đặt may balo học sinh giá rẻ, chất lượng cao tại đây.

Hợp Phát là xưởng may balo học sinh trực tiếp không qua bất kỳ trung gian nào

Đây chính là bước đầu tiên nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng để bạn có thể sở hữu được một chiếc balo học sinh giá rẻ, chất lượng cao. Bởi thực tế, có rất nhiều cơ sở chỉ đóng vai trò là trung gian. Họ tìm kiếm khách hàng, sau đó đưa đơn hàng cho những xưởng sản xuất. Hay đơn giản hơn là nhập một nguồn hàng lớn không có nguồn gốc xuất xứ, sau đó in logo của mình lên sản phẩm. Do đó, giá thành sản phẩm bạn nhận được sẽ cao hơn so với việc đặt may balo trực tiếp tại xưởng. Đôi lúc sản phẩm không giống với thiết kế mà bạn kỳ vọng. bởi đó không phải là sản phẩm họ trực tiếp tạo ra.

Nhưng khi đặt may balo tại xưởng may balo học sinh Hợp Phát. Bạn có thể hoàn toàn an tâm cả về chất lượng, giá thành. Bạn còn nhận được sản phẩm đúng với yêu cầu thiết kế của mình trong thời gian nhanh nhất.

Bên cạnh đó, Hợp Phát còn có địa chỉ sản xuất rõ ràng, website chính thức và những thông tin liên hệ chi tiết. Hình ảnh thực tế tại xưởng sản xuất cũng như sản phẩm do Hợp Phát sản xuất. Nếu bạn muốn có thể đến tham quan trực tiếp tại xưởng, sau đó tự mình đánh giá chất lượng sản phẩm. Cũng như tự mình nhìn nhận và đánh giá thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên tại đây.

May mẫu balo học sinh phù hợp với khả năng tài chính của nhà trường đề ra

Hầu hết các mẫu balo túi xách của Hợp Phát đều được cập nhật thường xuyên trên trang web của đơn vị mình. Từ đó khách hàng cũng dễ dàng tham khảo hơn. Dĩ nhiên, trong trường hợp bạn muốn đặt may một mẫu học sinh theo yêu cầu riêng, mang hình ảnh riêng của đơn vị mình. Bạn có thể trao đổi trực tiếp với đội ngũ nhân viên thiết kế có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm.

Họ sẽ giúp bạn chọn chất liệu vải, hình in, chi tiết bên trong balo… sao cho phù hợp nhất với yêu cầu của bạn. Giúp bạn có được mẫu balo học sinh phù hợp với nhu cầu sử dụng của các em học sinh, cũng như nổi bật hình ảnh của trường. Cùng với đó họ sẽ đưa ra mức phí phù hợp với khả năng tài chính do trường đã đề ra trước đó.

Quy trình sản xuất balo chi tiết, rõ ràng minh bạch

Đây cũng chính là một trong những yếu tố để bạn có thể biết được rằng, xưởng may balo học sinh đó có uy tín hay không. Một xưởng may balo học sinh uy tín, sẽ có dây truyền sản xuất hiện đại, quy trình sản xuất luôn công khai, minh bạch.

Tại Hợp Phát, trong quá trình sản xuất sẽ có người giám sát, và thông báo tình hình sản xuất cho đại diện trường học. Đảm bảo đúng thời gian hoàn thành hợp đồng, đảm bảo chất lượng theo đúng mẫu balo bạn yêu cầu trước đó.

Kiểm tra và giao hàng đúng thời gian ký kết

Thông thường, khi ký kết hợp đồng với xưởng may balo học sinh đã có thời gian giao hàng cụ thể. Bạn không nên giục họ hoàn thành sớm hơn bởi sự thiếu hụt thời gian cũng ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

Xưởng may balo học sinh Hợp Phát được đầu tư cơ sở hạ tầng cao cấp, máy móc trang thiết bị hiện đại. Cùng với đó là đôi tay khéo léo của người thợ, nhiều năm trong nghề. Có thể hoàn thành từ 15.000 đến 20.000 chiếc balo/ ngày. Vì thế, việc hoàn thành đơn hàng đúng với thời gian ký kết là chuyện đương nhiên.

Bên cạnh đó, tại đây trước khi giao hàng cho khách họ sẽ kiểm tra chất lượng sản phẩm một cách tỉ mỉ. Cùng với đó là những chính sách bảo hành, giao hàng và vận chuyển miễn phí tại khu vực TPHCM.

Có lẽ những lý do trên rất đơn giản, nhưng không phải xưởng may balo học sinh nào cũng có thể thực hiện được. Và chính những điều giản đơn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính, sự uy tín của mỗi trường học nói chung, và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác nói chung.

