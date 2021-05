Samsung Galaxy S9 là một trong những smartphone cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Chiếc điện thoại này sở hữu nhiều tính năng đột phá, đặc biệt đó là cụm camera kép nổi bật. Mời bạn khám phá camera kép đột phá của Samsung Galaxy S9 Plus trong bài viết sau nhé.

Camera kép đột phá trên điện thoại Samsung Galaxy S9 Plus.

Thông số camera Samsung Galaxy S9 Plus

Camera trên điện thoại Samsung Galaxy S9 Plus có thể thay đổi khẩu độ trong vòng từ f/2.4 đến f/1.5. Trong những điều kiện ánh sáng khác nhau khẩu độ sẽ thay đổi khiến cho những bức ảnh chụp ra đạt đến sự hài hoà về cân bằng sáng. Khi nói đến khả năng chụp trong đêm thì S9 Plus của hãng Samsung luôn thuộc hàng Top đầu thế giới. Thông số camera chính gồm: camera sau 12MP với cảm biến 1/ 2.55 và khẩu độ thay đổi f/1.5 đến f/2.4. Camera phụ 12Mp với cảm biến 1/3.6 và ống kính tele khẩu độ 2x, f/2.4. OIS cho cả hai máy ảnh. Đèn LED. Video 4K tốc độ 60 khung hình/giây. Chiếc điện thoại S9 Plus sẽ cho ra những bức ảnh xuất sắc trong điều kiện đủ sáng. Trong điều kiện ánh sáng mặt trời chói chang thì bức ảnh chụp ra vẫn rất đẹp. Màu sắc ảnh tươi sáng và độ chi tiết cao. Chế độ HDR trên S9 Plus giúp cho những bức ảnh được cân bằng sáng tốt. Đối với những người dùng thích chụp thiên nhiên phong cảnh thì S9 Plus thực sự là chiếc điện thoại hoàn hảo với tốc độ lấy nét vô cùng nhanh.

Còn khi chụp ảnh trong môi trường ánh sáng yếu thì sao? Khi đó khẩu độ trên điện thoại Galaxy S9 Plus thay đổi lên đến f/1.5. S9 sẽ tự động tăng khẩu độ sử dụng công nghệ xếp chồng nhiều khung hình để thích ứng với những môi trường sáng khác yếu. Những bức ảnh chụp ra trong môi trường ánh sáng yếu sẽ cân bằng giữa độ Noise và độ chi tiết trên tất cả các mức độ ánh sáng. Nếu quá tối, thì người dùng nên sử dụng đèn flash LED trên điện thoại. Với điện thoại S9 Plus thì hình ảnh flash hiển thị độ phơi sáng tốt, hệ thống cân bằng trắng tự động hoạt động để cho ra kết quả chính xác. Nếu bạn chụp chân dung thì nên hạn chế dùng đèn flash vì có thể sẽ có hiệu ứng hơi đỏ.

Thông số camera Samsung Galaxy S9 Plus cực đỉnh thuộc top đầu thế giới.

Chức năng thu phóng, hiệu ứng bokeh và màu ảnh tươi tắn

Camera Samsung Galaxy S9 Plus có khả năng phóng to lên đến 4x, nhưng thực tế theo nhiều người dùng phản hồi thì ảnh chụp ra tương đương với độ thu phóng đến 6x. S9 Plus được trang bị cụm camera kép giúp tạo ra những bức ảnh Bokeh thú vị. Đối tượng của bức ảnh được tách biệt hoàn toàn với cảnh, chuyển cảnh cũng rất mềm, các chi tiết nhỏ như vân tóc vẫn giữ được độ chi tiết cao.

Những bức ảnh chụp ra từ điện thoại S9 Plus có màu sắc tươi tắn, sinh động, chất lượng ảnh tốt kết hợp với màn hình S.AMOLED rực rỡ.

Trải nghiệm quay slow motion

Điện thoại Samsung Galaxy S9 Plus nổi trội với khả năng quay slow motion 960fps, độ phân giải HD, chỉ làm chậm 0.2 giây của cảnh mà bạn muốn ghi hình. Chế độ Slow-Mo của S9 Plus gần như được tự động hoàn toàn, nổi trội hơn hẳn so với các smartphone khác cùng phân khúc. Sau khi quay xong thì điện thoại S9 Plus sẽ có sẵn nhạc nền, bạn có thể tắt mở nhanh các hiệu ứng Slomo hay thêm các hiệu ứng quay ngược hay loop rất tiện lợi.

AR Emoji

AR Emoji là một tính năng đặc biệt trên camera trước của điện thoại Samsung Galaxy S9 Plus. Điện thoại sẽ chụp khuôn mặt của người dùng với camera trước và tự động tạo nên một Emoji với hình ảnh của chính bạn. AR Emoji là một tính năng mới lạ và thú vị trên S9 Plus.

Camera trên Samsung Galaxy S9 Plus sở hữu nhiều tính năng nâng cấp mang tính đột phá, nổi bật. Ngay cả khi bạn không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thì vẫn có thể chụp được những bức ảnh hoàn hảo dễ dàng. Điện thoại S9 Plus cho ra đời những bức ảnh được xử lý tỉ mỉ, khả năng chụp linh động trong các môi trường khác nhau. Có thể nói đây là một trong chiếc điện thoại sở hữu camera tốt nhất trong thị trường hiện tại.

Samsung Galaxy S9 Plus là một trong chiếc điện thoại sở hữu camera tốt nhất trong thị trường hiện nay.

