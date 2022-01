BHG - Chiều 18.1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. Dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì tại điểm cầu tỉnh

Ngày 6.1.2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án xác định 7 quan điểm chỉ đạo và mục tiêu tổng thể là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện tích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển KT-XH; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Đồng thời chỉ rõ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030; danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục 52 nhiệm vụ cụ thể thực hiện, phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành cụ thể để thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 có ý nghĩa quan trọng, tính lan tỏa cao, thiết thực, hiệu quả, lâu dài, phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia, gắn với từng người dân, gia đình, tế bào xã hội, nền tảng hình thành công dân số, xã hội số. Thủ tướng chỉ rõ, chuyển đổi số là tiêu chí, thành phần của tăng trưởng kinh tế quốc gia; dù còn bộc lộ nhiều hạn chế trong triển khai, nhưng thời gian qua các bộ, ngành nói chung, Bộ Công an nói riêng có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Những mục tiêu đặt ra của Đề án cho thấy khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, triển khai trên toàn quốc, toàn dân, có sự phối hợp của nhiều bên liên quan; trên tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm đổi mới, vì lợi ích quốc gia, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, trong năm 2022 các cấp, ngành tập trung thần tốc hơn nữa việc tiêm vắc xin Covid – 19 để thích ứng an toàn, phục hồi kinh tế; nâng cao tính chính xác hiệu quả trong quản lý thông tin. Tổ công tác thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai Đề án, kịp thời tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện; các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố, với nòng cốt là lực lượng Công an khẩn trưởng xây dựng chương trình, lộ trình triển khai thực hiện Đề án, gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra đôn đốc, đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận của doanh nghiệp và người dân; các bộ, ngành khẩn trương đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp; nhanh chóng kết nối liên thông các dữ liệu về hộ tịch, an sinh xã hội, vắc xin… trên hệ thống dữ liệu quốc gia dân cư; chuẩn bị nền tảng kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư với các dữ liệu chuyên ngành khác, ưu tiên bố trí kinh phí hợp lý, đảm bảo tiết kiệm, đồng bộ, hiệu quả.

Thủ tướng chia sẻ khó khăn với các bộ, ngành, địa phương đồng thời nhấn mạnh càng khó khăn càng đoàn kết, thống nhất, đồng lòng tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân; tăng cường đổi mới, khuyến khích sáng tạo, bố trí đủ nguồn nhân lực, nhất là nhân lực công nghệ thông tin và rà soát lại hạ tầng trang thiết bị. Bộ Công an đảm bảo dữ liệu dân cư chính xác, cập nhật thường xuyên, duy trì tính kết nối liên thông, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; quyết liệt, mang lại hiệu quả rõ nét, làm gương cho các bộ, ngành, địa phương…

Tại hội nghị, Bộ Công an đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Tổ trưởng.

Tin, ảnh: Duy Tuấn