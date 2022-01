Triển khai công tác Phật sự năm 2022

BHG - Sáng 19.1, tại chùa Thiên Ân (Bắc Quang), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và phương hướng công tác Phật sự năm 2022. Hòa thượng, Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự - Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, UBMTTQ tỉnh, Công an tỉnh.

Toàn cảnh đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã ban hành trên 60 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động Phật sự và triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; các hoạt động tổ chức Đại lễ Phật đản, Vu lan báo hiếu, An cư kiết hạ, lễ hội Phật giáo; lễ tưởng niệm cầu siêu và các sự kiện Phật giáo. Giáo hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền; phối hợp với MTTQ tỉnh, các ngành chức năng tổ chức Đại lễ kỷ niệm trực tuyến được kết nối từ Trung ương GHPGVN đến điểm cầu GHPG tỉnh, khẳng định GHPGVN ra đời là sự kết tinh trí tuệ, là nguyện vọng chân chính của tăng ni, phật tử Việt Nam, là chủ thể kế thừa lịch sử ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tổ chức tốt khóa An cư kiết hạ Phật lịch năm 2565, với sự tham gia của 43 vị hành giả, thuyết giảng Kinh, Luận, Luật và một số chuyên đề về chính sách tôn giáo, Luật Tín ngưỡng - tôn giáo. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Phật tử hăng hái đi bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2016 nhanh nhất, sớm nhất, đạt kết quả cao nhất. Tổ chức thành công, trang nghiêm, trọng thể các sự kiện Phật giáo; phối hợp, tổ chức Đại lễ Cầu siêu anh linh, anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn do tại nạn giao thông; lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 – 2021); lễ tưởng niệm 713 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn; Đại lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid – 19…

Từ thiện là một trong những công tác Phật sự quan trọng, Giáo hội chỉ đạo tăng ni, phật tử và các chùa, các thành viên thực hiện thường xuyên, kịp thời; chủ yếu các hoạt động hướng về đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, tích cực tham gia ủng hộ phong trào giảm nghèo, chăm sóc các đối tượng người có công với đất nước, sửa chữa và xây dựng cầu mới cầu bê tông, cầu dân sinh, làm đường; xây dựng một số phòng học cho học sinh vùng cao khó khăn của tỉnh; nấu hàng ngàn suất cơm, cháo phục vụ bệnh nhân nghèo.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban Trị sự; bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN. Tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; động viên tăng ni, phật tử phát huy tinh thần từ bi của đạo Phật; hưởng ứng, tham gia các hoạt động an sinh, từ thiện xã hội, hiến máu nhân đạo hướng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong xã hội…

Tin, ảnh: ĐỨC NINH