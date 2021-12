Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021

BHG - Chiều 31.12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố Tổng kết công tác VH,TT&DL năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngay từ đầu năm, Sở VH,TT&DL đã bám sát chương trình công tác và có nhiều biện pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời ban hành kế hoạch và triển khai các giải pháp kích cầu du lịch nội địa, tuy nhiên ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến ngành du lịch của tỉnh. Trong năm, khách du lịch đến với Hà Giang đạt hơn 908 nghìn lượt khách, đạt 53,3% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó khách quốc tế có hơn 4 nghìn lượt, khách nội địa có hơn 863 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 1.633 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, thể thao có nhiều đổi mới. Năm 2021, tỷ lệ gia đình đạt công nhận gia đình văn hóa là 71%, đạt 100% kế hoạch giao; tỷ lệ thôn, tổ dân phố được công nhận làng văn hóa đạt 63,3%. Hoạt động biểu diễn văn nghệ có nhiều nổi bật, trong đó đạt nhiều giải cao tại Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc năm 2021, tổ chức biểu diễn chương trình Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang… Bên cạnh đó, ngành văn hóa đã chủ động quảng bá xúc tiến du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút khách du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa được quan tâm chú trọng...

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Cờ thi đua cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn.

Hội nghị đã dành thời gian để thảo luận về những tồn tại, hạn chế và bàn giải pháp thúc đẩy phát triển lĩnh vực VH,TT&DL và gia đình trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Theo đó, năm 2022 toàn ngành VH,TT&DL phấn đấu: Tổng số du khách đến Hà Giang đạt 1,5 triệu lượt người; tỷ lệ làng (bản, tổ dân phố) đạt tiêu chí văn hóa là 63,7%; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chí văn hóa đạt 72%...

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao Bằng khen của Bộ VH,TT&DL cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VH,TT&DL tại địa phương năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý chia sẻ những khó khăn trong công tác VH,TT&DL do tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng, ngành VH,TT&DL đã đạt được những chỉ tiêu quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường, vì vậy ngành VH,TT&DL cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đồng chí lưu ý, mặc dù mở cửa du lịch nhưng Sở VH,TT&DL và các huyện, thành phố cần xây dựng phương án cụ thể, bài bản, đẩy mạnh quản bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch ngay từ cơ sở. Tiếp tục triển khai các nội dung về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển các giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, chuẩn bị tốt các điều kiện để tái đánh giá Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân rèn luyện thân thể, luyện tập thể dục thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực trong lĩnh vực thể thao thành tích cao. Bên cạnh đó, chú trọng triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thi đua yêu nước; tập trung tuyên truyền bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Tại hội nghị, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn vinh dự được Bộ VH,TT&DL tặng Cờ thi đua; 7 tập thể và 3 cá nhân được Bộ VH,TT&DL tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VH,TT&DL tại địa phương năm 2021.

Tin, ảnh: Văn Long