Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn làm việc tại xã Thanh Đức

BHG - Ngày 3.1, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công an xã Thanh Đức, huyện Vị Xuyên. Cùng đi có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn trao số tiền 120 triệu đồng cho Công an xã Thanh Đức.

Thanh Đức là xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, có gần 1.000 nhân khẩu thuộc 9 dân tộc cùng sinh sống tại 4 thôn, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Trong năm qua, Công an xã đã triển khai nhiều giải pháp, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, do đó, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Năm 2021, Công an xã Thanh Đức được Bộ Công an và Công an tỉnh quan tâm xây dựng 1 nhà công vụ cho lực lượng Công an xã chính quy, trang bị 3 xe mô tô và công cụ hỗ trợ theo quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao kết quả đã đạt được của lực lượng Công an xã, đồng thời nhấn mạnh: Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ đã vào cuộc với tâm thế cao nhất, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các lực lượng thực hiện hiệu quả các mặt công tác, góp phần bảo vệ vững chắc ANTT vùng đất phên dậu biên cương của Tổ quốc. Thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục tham mưu những giải pháp mang tính toàn diện phù hợp với yêu cầu thực tế. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố thế trận an ninh nhân dân và Quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát triển KT-XH tại địa phương.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã trao số tiền 120 triệu đồng cho Công an xã để hỗ trợ xây dựng nhà công vụ, tặng quà Tết cho cấp ủy, chính quyền xã Thanh Đức và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân (Công an tỉnh)