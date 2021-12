Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Kính thưa đồng chí, đồng bào.

Nhân dịp năm mới 2022, đón Xuân Nhâm Dần, trong không khí vui tươi, phấn khởi đón xuân về trên khắp mọi miền Tổ quốc, thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh tôi trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, các vị khách quý trong nước và quốc tế tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể đồng chí và đồng bào.

Năm 2021 là năm đặc biệt ý nghĩa, đánh dấu 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự động viên của các địa phương trong cả nước, cùng với nỗ lực vượt khó với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang, đến nay tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Hình ảnh Hà Giang ngày càng mang lại ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Trong điều kiện năm 2021 gặp nhiều khó khó khăn, thách thức, song với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sáng tạo, cùng với sự nỗ lực, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt do triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện hiệu quả chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, cách ly, điều trị F0, F1 tại nhà, triển khai tiêm vắc xin đạt độ bao phủ cao trên toàn tỉnh.

Hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân chủ động chuyển đổi thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế mức khá 5,06%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 12.000 tỷ đồng tăng 3,9%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.700 tỷ đồng vượt 44,6% kế hoạch Trung ương giao. Nông nghiệp được mùa, tổng sản lượng lương thực đạt trên 42,1 vạn tấn, giá trị sản phẩm trồng trọt bình quân đạt 53,05 triệu đồng/ha. Công nghiệp tăng trưởng ấn tượng, giá trị sản xuất đạt trên 7.288 tỷ đồng, tăng 17,18%. Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, trong năm đã khởi công, khánh thành nhiều dự án lớn, quan trọng. Chất lượng y tế, giáo dục được cải thiện. Hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho 5.121 hộ, thực hiện cải tạo được 290ha/2.616 vườn tạp. Các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án lớn như phát triển bền vững cây cam Sành, chuyển đổi số, lập quy hoạch tỉnh, xúc tiến đầu tư hạ tầng giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, tạo sinh kế cho người dân, phát triển du lịch, nông sản đặc trưng hàng hóa được quan tâm, triển khai tích cực. Quốc phòng - an ninh được củng cố, công tác đối ngoại được tăng cường, đường biên mốc giới tiếp tục được giữ vững.

Trong năm, nhiều sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh đã được tổ chức thành công đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, nhất là cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Lễ kỷ niệm kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang; Công chiếu Lễ hội hoa tam giác mạch và Lễ hội ruộng bậc thang Hoàng Su Phì trên nền tảng công nghệ số.

Có thể khẳng định, kết quả đạt được năm 2021 cho thấy Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đi vào cuộc sống, phát huy mạnh mẽ nội lực, tinh thần vươn lên, tạo khí thế mới, động lực mới và niềm tin vững chắc để tỉnh ta tiếp tục có những bước tiến vượt bậc trong các năm tiếp theo.

Thưa toàn thể đồng chí và đồng bào.

Một mùa Xuân mới đang đến trên khắp mọi miền tổ quốc, mang theo niềm tin, khát vọng đón chào năm mới 2022.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, ra sức thi đua học tập và làm theo lời Bác Hồ căn dặn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, để quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân các dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Năm mới, kính chúc toàn thể toàn thể đồng bào, đồng chí thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xuân mới, khát vọng mới, quyết tâm mới, thành công mới!

Thân ái, chào quyết thắng.



Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang