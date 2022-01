Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm, chúc Tết tại huyện Mèo Vạc

BHG - Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 18.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết tại huyện Mèo Vạc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Đồn Biên phòng Sơn Vĩ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Đồn Biên phòng Xín Cái

Đến chúc Tết và tặng quà các Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, Xín Cái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của 2 đơn vị và công tác phối kết hợp với cấp ủy, chính quyền các xã thực hiện cải tạo vườn tạp, hỗ trợ nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo và hướng dẫn người dân phát triển kinh tế hộ, thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước. Về nhiệm vụ năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid – 19 đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy các đơn vị cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch cũng như luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn chủ quyền biên giới quốc gia, không chủ quan lơ là trước mọi tình huống; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cho nhân dân tuân thủ nghiêm quy định bảo vệ đường biên mốc giới; phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới quản lý. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chúc cán bộ, chiến sỹ 2 Đồn Biên phòng năm mới thêm nhiều thắng lợi mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Chốt kiểm dịch Đồn Biên phòng Xín Cái

Thăm, tặng quà và động viên các Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn, gồm: Cầu Tràng Hương, Chốt Khai Hoang I, Chốt mốc 450, Chốt mốc 465, Chốt mốc 485, Chốt mốc 489, Chốt mốc 504. Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng, đồng thời chia sẻ với điều kiện ăn, ở, làm việc của cán bộ, chiến sỹ còn nhiều thiếu thốn; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đến đời sống của những người trực Tết tại các điểm chốt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà xã Sơn Vĩ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà xã Thượng Phùng

Đến chúc Tết các xã biên giới Sơn Vĩ, Xín Cái, Thượng Phùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị đã gặt hái được những kết quả khá toàn diện trong năm 2021 của các địa phương. Về nhiệm vụ năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn 3 xã cần tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đi đôi với quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường quản lý biên giới, chú trọng để nắm sớm, nắm chắc, giải quyết căn cơ, bài bản và có hiệu quả các vụ việc nảy sinh ngay từ cơ sở. Cùng với đó, tập trung phối hợp, triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán người… góp phần xây dựng khu vực biên giới hoà bình, ổn định và phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà xã Xín Cái

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Chốt kiểm dịch liên ngành huyện Mèo Vạc

Trước đó, tại trụ sở Huyện ủy Mèo Vạc, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả khá toàn diện của huyện trong năm 2021 mặc dù phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid – 19. Về nhiệm vụ năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn, Đảng bộ huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển du lịch, dịch vụ; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc gắn với bài trừ các hủ tục, phong tục lạc hậu; chú trọng tạo sinh kế cho người dân bằng việc thực hiện có hiệu quả chương trình cải tạo vườn tạp; đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư vào địa bàn. Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị địa phương tổ chức cho nhân dân đón xuân vui tươi, an toàn tiết kiệm; đồng thời, ngay sau Tết tập trung sản xuất các cây trồng vụ Xuân đảm bảo khung thời vụ cũng như triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cần gắn chặt với công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà người có uy tín trong xóa bỏ hủ tục lạc hậu

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà các gia đình chính sách xã Sơn Vĩ

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng đã trao nhiều phần quà ý nghĩa đến các gia đình nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín trong công tác xóa bỏ hủ tục lạc hậu; chúc các gia đình đón năm mới đầm ấm, hạnh phúc, tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ