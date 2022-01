Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chúc Tết tại huyện Quản Bạ

BHG - Ngày 18.1, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có chuyến thăm và chúc Tết Nguyên đán 2022 tại Huyện ủy Quản Bạ và 5 xã biên giới: Tả Ván, Tùng Vài, Nghĩa Thuận, Cao Mã Pờ và Bát Đại Sơn; 2 Đồn Biên phòng Tùng Vài, Nghĩa Thuận và tặng quà chúc Tết một số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi trên địa bàn huyện Quản Bạ. Cùng đi có lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và lãnh đạo huyện Quản Bạ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chúc Tết Huyện ủy Quản Bạ.

Đồng chí Thào Hồng Sơn và lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang xã Bát Đại Sơn.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Quản Bạ và các xã, đơn vị báo cáo tình hình phát triển KT - XH, bảo vệ đường biên, mốc giới, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022; kế hoạch chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2022, đồng chí Thào Hồng Sơn ghi nhận, biểu dương kết quả của các xã, đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị, xã biên giới của huyện Quản Bạ cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ: Đảm bảo 100% các hộ dân có Tết đầy đủ và đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ dịp trước, trong và sau Tết. Ngay sau Tết cần tổ chức cho nhân dân bắt tay vào sản xuất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang xã Nghĩa Thuận.

Đồng chí Thào Hồng Sơn chúc Tết các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Bát Đại Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thời điểm gần đến Tết, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp, các ngành và cán bộ chiến sỹ Biên phòng phải hết sức cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Mỗi tổ công tác và từng cán bộ chiến sỹ phải làm tốt công tác bám nắm địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm để mỗi cán bộ, chiến sỹ và người dân là một chiến sỹ xung kích trên trận tuyến chống dịch. Cùng với đó, cần phát huy tốt công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm giữ địa bàn an toàn, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Các lực lượng phối hợp tuần tra dọc tuyến biên giới, kiểm soát đường mòn, lối mở để phát hiện, ngăn chặn kịp thời xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đặc biệt là trong dịp cả nước vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc phòng biên giới để người dân vui xuân mới an toàn và tiết kiệm…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang xã Tùng Vài.

Đồng chí Thào Hồng Sơn và lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chúc Tết xã Tả Ván.

Tin, ảnh: Phi Anh