Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021

BHG - Sáng 19.1, Ủy Ban dân tộc của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân tộc toàn quốc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Giang

Năm 2021 công tác dân tộc luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) cả nước ổn định và ngày càng được cải thiện. Tính đến nay, cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, bao gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III. Trong năm, vùng đồng bào DTTS và miền núi là vùng chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan và thiên tại nhiều nhất cả nước. Thiên tai đã gây thiệt hại lớn tại nhiều địa phương vùng DTTS và miền núi, cụ thể, làm 92 người chết và 79 người bị thương; 313 nhà bị sập hoàn toàn và 9.815 nhà bị hư hỏng, tốc mái, ngập. Thiệt hại về sản xuất khoảng 85.000ha lúa, rau màu và cây trồng bị thiệt hại; gần 30.000 gia súc, gia cầm bị chết. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh, các cấp chính quyền đã tích cực khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên đồng bào bị thiệt hại; huy động các nguồn lực hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống. Tình hình vùng DTTS và miền núi năm 2021 cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật; đời sống đồng bào các DTTS được đảm bảo, các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện...

Đối với tỉnh Hà Giang, đời sống nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi nói chung và các xã mới thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn có sự thay đổi tích cực. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, an ninh dân tộc - tôn giáo được kiểm soát. Nhân dân các dân tộc tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, do xuất phát điểm kinh tế thấp, Hà Giang vẫn là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 là 42,8% (theo chuẩn mới), trong đó số hộ nghèo là người DTTS chiếm 99%/tổng số hộ nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, nhấn mạnh, mặc dù thực hiện chính sách đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vùng DTTS và miền núi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy năm 2022, Ủy ban Dân tộc cần tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai có hiệu quả Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bám sát, nắm bắt tình hình thực tiễn tại các địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là về đời sống của đồng bào; tình hình thiên tai dịch bệnh, di cư, các điểm nóng về an ninh trật tự. Trên cơ sở đó chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và cơ quan T.Ư, Chính phủ và Thủ Tướng Chính phủ kịp thời có những chủ trương, giải pháp phù hợp, đảm bảo ổn định cuộc sống, bảo vệ an toàn sức khỏe và đời sống nhân dân. Tổ chức triển khai hiệu quả chiến lược dân tộc giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045; đặc biệt là triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, vận động người dân hiểu rõ và làm theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác đối ngoại. xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022…

Tin, ảnh: Văn Quân