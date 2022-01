Giao ban giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng về thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ

BHG - Sáng 18.1, lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng tỉnh (CA-QS-BP) tổ chức hội nghị giao ban phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự ATXH; đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lực lượng CA-QS-BP, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, 3 lực lượng CA-QS-BP đã chủ động nắm chắc tình hình biên giới, địa bàn; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn của tỉnh và ở khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị góp phần bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự ATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; phối hợp giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trên biên giới, nhất là giải quyết các vụ việc có liên quan đến hoạt động xây dựng hàng rào khống chế trên biên giới của phía đối diện; phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn hoạt động XNC trái phép, góp phần ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị, địa bàn. Trong năm, cả 3 lực lượng đã trao đổi 1.459 lượt thông tin có liên quan; phối hợp tốt trong công tác nắm tình hình tôn giáo, thiên tai, dịch bệnh Covid-19; công tác đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; hoạt động buôn lậu qua biên giới; cao điểm tấn công trấn áp tội phạm... từ đó tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp xử lý, giải quyết kịp thời, đúng chủ trương, đối sách, đúng pháp luật. Lực lượng CA-QS-BP từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động quần chúng, tổ chức tuyên truyền vận động được 1.178 cuộc với 116.628 lượt người tham gia, nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, PCCC, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận và biểu dương kết quả của 3 lực lượng CA-QS-BP trong thời gian qua. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, đồng chí Nguyễn Văn Sơn đề nghị 3 lực lượng quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ. Phối hợp tổ chức quản lý, bảo vệ tuyến biên giới theo các văn kiện pháp lý; tăng cường tuần tra, giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng các công trình trên tuyến biên giới của phía Trung Quốc. Thực hiện tốt mục tiêu kép, trong đó thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19 ngay trong toàn lực lượng; hoàn thành tiêm mũi tăng cường trước tháng 1.2022. Phối hợp làm tốt công tác huấn luyện, luyện tập, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Đồng thời làm tốt công tác tuyển quân năm 2022. Nắm chắc tình hình, phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép nhất là đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, xây dựng kế hoạch sẵn sàng trực Tết…

