Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

BHG - Sáng 3.1, tại nhà khách Hà An, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các cục, phòng nghiệp vụ Bộ Công an. Về phía tỉnh có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ngành, đơn vị; Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Năm 2021, Công an tỉnh bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động tham mưu và lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của địa phương. Chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ; đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn toàn tỉnh. Do đó, tình hình ANTT ổn định; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Không để xảy ra bị động, bất ngờ; tội phạm về trật tự xã hội giảm 12,9%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 97,8%, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%; kết quả đấu tranh với tội phạm về đánh bạc, ma túy tăng cao. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; các vụ việc về cháy giảm so với cùng kỳ năm trước. Công tác cải cách hành chính xếp loại xuất sắc; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng; tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ sai phạm phải xử lý kỷ luật giảm sâu…

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo đảm ANTT năm 2022; triển khai công tác Công an tỉnh năm 2022. Theo đó, Công an tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư, của tỉnh về bảo đảm an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong điều kiện mới; chủ động nắm tình hình, dự báo từ sớm, từ xa phục vụ công tác tham mưu chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội; đưa công tác nghiệp vụ cơ bản đi vào nề nếp, thực chất và hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chú trọng công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương kết quả Công an tỉnh đạt được. Đồng thời đề nghị, Công an tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; thực hiện nêu gương của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và chiến sỹ trong lực lượng công an các cấp. Khắc phục hạn chế trong công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; chủ động đấu tranh hiệu quả với các tội phạm kinh tế, tham nhũng gây bức xúc xã hội, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường, tội phạm buôn lậu. Đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả công tác dân vận; phân công, bố trí lực lượng, tăng cường biện pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022...

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn tặng 15 bộ máy vi tính và 120 triệu đồng cho công an các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an tặng Cờ thi đua và Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Công an tỉnh tặng Danh hiệu đơn vị quyết thắng cấp cơ sở. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022.

