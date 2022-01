Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị đón Tết tại Hoàng Su Phì

BHG - Sáng 19.1, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên, kiểm tra công tác chuẩn bị đón Tết tại các đơn vị trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Cùng đi có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện Hoàng Su Phì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đến thăm, kiểm tra, tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì và thị trấn Vinh Quang. Thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Thàng Tín, Bản Máy; các xã biên giới Pố Lồ, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Bản Máy; các lực lượng trực chốt Mốc 219, 224, 225, 230; thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo, người có uy tín trên địa bàn các xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì.

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình KT - XH, QP - AN những ngày cuối năm, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì và các đơn vị cho biết: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được triển khai đồng bộ; huyện và các đơn vị quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; thực hiện các bước tuyển quân năm 2022 bảo đảm chặt chẽ, chất lượng; tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới bảo đảm. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sỹ, các hộ nghèo, gia đình chính sách được quan tâm; công tác tuyên truyền và triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân được đẩy mạnh; quan tâm chăm lo Tết cho người dân…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị trấn Vinh Quang.

Phát biểu tại các nơi đến thăm, tặng quà, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị huyện Hoàng Su Phì và các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân. Đảng bộ, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở cần đoàn kết, thống nhất, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Chú trọng sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường; làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; cải tạo đàn gia súc, gia cầm…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Hoàng Su Phì có giải pháp hiệu quả nhằm phát huy nội lực trong nhân dân để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT - XH, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; khắc phục khó khăn, đẩy mạnh xây dựng NTM; chú trọng quy hoạch sử dụng đất; khai thác tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy kinh tế, trong đó, cần đánh giá tiềm năng thổ nhưỡng, đất đai để thu hút đầu tư; tăng cường quản lý đô thị; tính toán vị trí xây dựng chợ trung tâm huyện cho phù hợp.

Đại diện người có uy tín các xã biên giới huyện Hoàng Su Phì phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chúc Tết lực lượng Biên phòng, cấp ủy, chính quyền, người dân các xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà Tết người có uy tín các xã biên giới huyện Hoàng Su Phì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà các xã biên giới huyện Hoàng Su Phì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà Tết người cao tuổi xã biên giới huyện Hoàng Su Phì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà Tết Đồn Biên phòng Thàng Tín và Bản Máy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà Tết các lực lượng trực chốt tại các Mốc.

Mong muốn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tuyên truyền để người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền bà con đón Tết lành mạnh; đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Chủ tịch UBND tỉnh chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì đón Tết cổ truyền vui tươi, tiết kiệm và thực hiện nghiêm túc “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của tỉnh để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Tin, ảnh: Kim Tiến