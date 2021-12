BHG - Sáng 31.12, Hội đồng giám sát Xổ số tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động giám sát xổ số và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát Xổ số tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên Hội đồng giám sát; Ban giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang.

Trong năm 2021, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh Covid-19. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021. Tổng doanh thu bán vé năm 2021 ước đạt 94 tỷ 434 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch năm, tăng 0,4% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2 tỷ 570 triệu đồng, đạt 100,3% kế hoạch. Nộp ngân sách 20 tỷ 785 triệu đồng, tăng 3% so với cùng kỳ 2020. Thu nhập bình quân của người lao động ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại hội nghị

Hội đồng giám sát xổ số tỉnh đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định. Trong năm, đã tiến hành giám sát việc thu hồi, thanh hủy vé xổ số truyền thống, cuống vé xổ số lô tô, rút vé trúng thưởng, tổng hợp biên bản, bảng kê rút thưởng hàng ngày là 361 ngày. Giám sát đảo trộn, thanh hủy vé xổ số bóc và quay số mở thướng xổ số bóc biết kết quả ngay được 4 đợt với tổng số lượng vé phát hành 350.000 vé. Giám sát việc mở niêm phong gói vé để kiểm tra đột xuất, theo đơn đề nghị của đại lý bán vé, khách hàng mua vé và đề xuất rút vé trúng thưởng bổ sung của Công ty được 57 lượt.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị: Các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh xổ số theo lĩnh vực ngành quản lý, đảm bảo công tác giám sát ngày càng hiệu quả hơn. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan trong Hội đồng giám sát; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh xem xét tháo gỡ theo thẩm quyền. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang tăng cường phối hợp với Hội đồng giám sát và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tốc độ tăng trưởng, giữ vững thị trường; nghiên cứu phát triển các loại hình kinh doanh xổ số mới được pháp luật cho phép để tăng doanh thu và thích ứng với tình hình dịch bệnh. Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật đối với cán bộ, người lao động tại công ty, tổng đại lý, đại lý trên địa bàn, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa hoạt động kinh doanh xổ số để ngăn chặn hoạt động chơi số đề trái phép…

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số tỉnh đã khen thưởng cho các thành viên Hội đồng có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác năm 2021.

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang tổ chức quay số xác định các giải thưởng xổ số bóc biết kết quả ngay, đợt 1 năm 2022.

Trước đó, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang đã tiến hành quay số mở thưởng xổ số bóc biết kết quả ngay, đợt 1 năm 2022. Ký hiệu vé HG21, HG22, HG23, HG24, mệnh giá vé 5.000 đồng, số lượng phát hành 200.000 vé, gồm 4 giải đặc biệt, 20 giải nhất, 40 giải nhì, 80 giải ba, 1.000 giải tư, 24.000 giải năm, 20.000 giải khuyến khích với tổng số tiền trả thưởng 526 triệu đồng. Thời gian phát hành 90 ngày, từ ngày 31.12.2021 đến 31.3.2022. Buổi quay số diễn ra đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, đáp ứng nhu cầu giải trí, vui chơi có thưởng lành mạnh của nhân dân. Kết thúc buổi quay số, Hội đồng giám sát xổ số tỉnh đã tiến hành lập biên bản theo đúng quy định.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG