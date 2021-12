"Tập trung tăng tốc ngay từ đầu năm"

BHG - Đó là một những nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 do UBND tỉnh tổ chức sáng 28.12; đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển KT – XH tháng 12.2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 1.2022; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2021 và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Dự họp có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Trong tháng 12, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Các hoạt động phát triển KT – XH trở lại bình thường. Tỉnh tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp điều kiện thực tiễn và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin mũi 1, 2 và tiêm nhắc mũi 3; tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung hoàn thành và tổng kết thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Lũy kế toàn tỉnh có 465.726 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19 (tỷ lệ bao phủ đạt 93,62%); trong đó, tiêm đủ 2 mũi có 403.060 người (đạt 81,02%). Có 79.803 trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm ít nhất 1 mũi (đạt 88,94%).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 12 ước đạt 644,2 tỷ đồng. Có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện công bố đạt chuẩn NTM, gồm: Vô Điếm, Liên Hiệp (Bắc Quang), Yên Thành (Quang Bình). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 982,79 tỷ đồng, tăng 15,96% so với tháng trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 12,07% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 518,76 tỷ đồng, tăng 14,15% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây vụ Đông vượt 10,1% kế hoạch (tương đương vượt 1.167,9 ha). Trong tháng 12, triển khai xây dựng nhà ở cho 17 hộ; tiếp nhận thêm 4,6 tỷ đồng kinh phí tài trợ; lũy kế toàn tỉnh hỗ trợ 5.148 hộ triển khai xây dựng nhà ở; tổng kinh phí các đơn vị, cá nhân tài trợ 310,979 tỷ đồng. Công tác lập quy hoạch tỉnh, chuyển đổi số và cải cách hành chính được đẩy mạnh. Các chương trình, đề án tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm được quan tâm; QP – AN được giữ vững...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các sở, ngành, địa phương bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ trong năm 2022.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nhấn mạnh: Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn phức tạp, tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị tốt các điều kiện đón Tết nguyên đán Nhâm Dần đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm. Do đó, các ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, nâng cao ý thức nhân dân trong thực hiện 5K, không tập trung đông người, nhất là trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán. “Thần tốc” hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin, đặc biệt là hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trong tháng 1.2022 và triển khai tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác giao kế hoạch phát triển KT – XH, đầu tư công và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; quan tâm, động viên các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn đề nghị các đơn vị tập trung hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các ngành, địa phương tập trung tăng tốc triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm; đôn đốc chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục giải ngân kế hoạch vốn năm 2021; phấn đấu giải ngân đạt 100%. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục thanh toán vốn đối với các dự án hoàn thành quyết toán; xây dựng kế hoạch thực hiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án và giải ngân vốn đối với các dự án khởi công mới. Thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách Nhà nước trong tháng 1.2022; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về tiết kiệm chi ngân sách. Tập trung phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm; kiểm soát dịch bệnh trên vật nuôi; chăm sóc cây trồng vụ Đông; chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Xuân năm 2022 theo đúng hướng dẫn về cơ cấu giống và thời vụ. Triển khai chương trình cải tạo vườn tạp một cách thực chất. Rà soát, đánh giá cụ thể chương trình giảm nghèo, chương trình xây dựng NTM. Triển khai các nhiệm vụ năm học đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết việc làm cho lao động. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững QP – AN...

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Thái Hòa báo cáo công tác chuyển đổi số đang tập trung triển khai hạ tầng số và nền tảng số.

Tại phiên họp, các đại biểu xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình về việc ban hành Quyết định Quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh; dự thảo bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; về việc ban hành Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; dự thảo Đề án xây dựng thành phố Hà Giang đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II. Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành bổ sung, hoàn chỉnh nội dung để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Giám đốc Sở Văn hóa TT&DL Nguyễn Hồng Hải báo cáo đang triển khai các giải pháp đón khách du lịch trở lại Hà Giang và tiến hành chuyển đổi số để thực hiện mô hình du lịch trực tuyến.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh báo cáo sẽ tập trung triển khai các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi mặc dù được kiểm soát tốt nhưng còn nhiều khó khăn do ý thức người dân chưa cao.

Giám đốc Sở Lao động TB&XH Sùng Đại Hùng đề xuất cần có biện pháp quản lý lao động ở các địa phương trở về đón Tết và đảm bảo chăm lo Tết kịp thời cho các đối tượng.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền báo cáo công tác thương mại điện tử phát triển mạnh, góp phần tiêu thụ tốt các sản phẩm địa phương.

