Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa XVIII: Chất vấn nhiều vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 2.12, Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; các ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ HĐND tỉnh khoá XVIII. Hoạt động này thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân toàn tỉnh; góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát của HĐND tỉnh; tác động tích cực đến công tác điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông và thu hút các nguồn lực cho phát triển KT – XH, bảo đảm QP – AN, trật tự, an toàn xã hội. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các đại biểu HĐND tỉnh nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào nội dung; thủ trưởng các sở, ngành trả lời đi thẳng vấn đề đại biểu chất vấn; trả lời thẳng thắn, xác định rõ trách nhiệm, lộ trình, hướng khắc phục cụ thể trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trả lời, làm rõ một số nội dung chất vấn.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu HĐND tỉnh tập trung chất vấn nhiều vấn đề bức xúc, liên quan đến các nội dung trọng tâm trong các lĩnh vực nông nghiệp; đất đai; triển khai đầu tư các dự án ngoài ngân sách; lao động, việc làm; điện sinh hoạt; chuyển đổi số tại các xã vùng sâu, vùng xa... Đề nghị sở, ngành liên quan thông tin về giải pháp giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58 của HĐND tỉnh về cải tạo vườn tạp; phát triển bền vững cây cam Sành; hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm cây ăn quả có múi; phát triển, mở rộng diện tích cây Bạc hà, tạo vùng nguyên liệu ổn định cho nghề nuôi ong. Nêu rõ nguyên nhân chậm trễ, kéo dài việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; giải pháp đẩy nhanh tiến độ và mốc thời gian hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Bùi Quang Trí báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII

Các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn giải pháp giải quyết tình trạng người dân nơi khác đến xâm lấn, xây dựng, canh tác trên phần diện tích đất đã thu hồi thuộc Bệnh viện Phổi. Giải pháp giải quyết dứt điểm kết luận thanh tra liên quan đến thu hồi đất của một số doanh nghiệp. Nguyên nhân một số dự án đình trệ, không hoạt động, tiến độ triển khai chậm, trách nhiệm quản lý và biện pháp khắc phục. Giải pháp nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo để cung cấp lực lượng lao động có tay nghề phục vụ phát triển KT-XH. Giải pháp giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân để giảm áp lực an sinh xã hội cho tỉnh trước tình trạng người lao động trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giải pháp khắc phục tình trạng một số vùng chưa có sóng điện thoại, mạng internet để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số. Giải pháp tháo gỡ giá sử dụng tiền điện qua công tơ tổng cao hơn nhiều so với giá điện sử dụng công tơ riêng lẻ...

Đại biểu Sền Văn Bắc, Tổ đại biểu huyện Xín Mần chất vấn về việc thu hồi đất dự án của Công ty TNHH Hải Phú và Công ty TNHH Sơn Lâm.

Sau khi nghe các ý kiến chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu và trả lời, làm rõ các nội dung; lãnh đạo các sở, ngành liên quan giải trình các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý. Khẳng định, chương trình cải tạo vườn tạp được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh, mang lại hiệu quả bước đầu; nhiều mô hình nông, lâm kết hợp theo hướng phát triển kinh tế bền vững; công tác đánh giá hiệu quả nguồn vốn vay, hiệu quả thực hiện chương trình được thực hiện thường xuyên. Ngành Nông nghiệp tham mưu tỉnh xây dựng giải pháp cải tiến kỹ thuật trồng, chăm sóc để nâng cao hiệu quả cây cam; tham mưu xây dựng Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp; khảo sát, đánh giá về cây Bạc hà, tính đặc thù của con ong trên 4 huyện vùng cao phía Bắc và dự kiến quy hoạch diện tích cây Bạc hà để duy trì số lượng đàn ong phù hợp. Mặt khác, tập trung nâng cao diện tích canh tác; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao giá trị nuôi trồng, giúp người dân có thu nhập ổn định.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Huyền, Tổ đại biểu huyện Vị Xuyên chất vấn về tiến độ, trách nhiệm của việc chậm trễ trong thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Đối với việc triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nhận trách nhiệm chưa chỉ đạo sát sao Văn phòng đăng ký đất đai dẫn đến hạn chế trong việc hướng dẫn trình tự, thủ tục, quy trình cấp đổi; thiếu trách nhiệm tuyên truyền giúp người dân hiểu được quyền lợi của mình; chưa kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và giải quyết kịp thời. Để tháo gỡ, Sở sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với địa phương cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong thời gian sớm nhất, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Rà soát lại diện tích, xác minh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến diện tích đất tại Bệnh viện Phổi. Phối hợp hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất bị lấn chiếm theo các quyết định thanh tra để trình UBND tỉnh thực hiện các nội dung thu hồi theo quy định. Các ngành cho biết sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý, tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đầu tư; sớm hoàn thiện, bàn giao các công trình điện cho ngành điện để đảm bảo phục vụ đời sống người dân…

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Dung, Tổ đại biểu huyện Xín Mần chất vấn về giải pháp thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp và phát triển bền vững cây cam Sành.

Qua nghe ý kiến trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với những giải pháp được UBND tỉnh, các sở, ngành đề ra; đánh giá cao việc nhận trách nhiệm khi còn để xảy ra hạn chế trong công tác chỉ đạo, quản lý. Đồng thời, mong muốn các ngành tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm để góp phần thúc đẩy KT – XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Đại biểu Lý Chòi Nhàn, Tổ đại biểu huyện Hoàng Su Phì chất vấn về việc người dân phải chịu giá thành mua điện cao khi sử dụng chung công tơ tổng.

Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn, khẳng định: Các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao trách nhiệm trước cử tri, nhân dân trong thực hiện hoạt động giám sát; UBND tỉnh, các sở, ngành có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành theo nhiệm vụ phân công. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực đối với những vấn đề được chất vấn để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp tới theo quy định. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện các cam kết, giải pháp của thủ trưởng các sở, ngành tại kỳ họp. Ủy ban MTQ tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát, vận động các tổ chức, nhân dân cùng tham gia giám sát; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đại biểu Ngũ Thị Như Quỳnh, Tổ đại biểu huyện Quản Bạ chất vấn về tiến độ triển khai dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa của Tập đoàn TH.

Theo chương trình, ngày mai (3.12), kỳ họp sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Báo Hà Giang điện tử tiếp tục cập nhật...

Đại biểu Mua Hồng Sinh, Tổ đại biểu huyện Mèo Vạc chất vấn giải pháp phát triển, mở rộng diện tích cây Bạc hà, tạo vùng nguyên liệu ổn định cho nghề nuôi ong mật.

Đại biểu Chu Thị Ngọc Diệp, Tổ đại biểu huyện Quang Bình chất vấn tình trạng người dân xâm lấn đất tại Bệnh viện Phổi.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn trả lời chất vấn.

Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đinh Thế Mạnh trả lời các nội dung chất vấn.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền trả lời chất vấn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý trả lời chất vấn.

Kim Tiến - Duy Tuấn