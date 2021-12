Các huyện tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân

BHG - Ngày 15.12, HĐND thành phố Hà Giang tổ chức Kỳ họp thứ Tư, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

HĐND thành phố bỏ phiếu kiện toàn một số chức danh Ủy viên UBND thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN; phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tìm ra nguyên nhân bài học kinh nghiệm để đề ra mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Xem xét, thảo luận cho ý kiến các báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND thành phố năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022; báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021, giải pháp thực hiện năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Nhất và sau kỳ họp thứ Hai, HĐND thành phố; báo cáo công tác tiếp dân và kết quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021; báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư và các báo cáo chuyên đề khác; xem xét báo cáo của các cơ quan Tư pháp; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo việc tham gia xây dựng chính quyền và Tổ Đại biểu HĐND tỉnh – Đơn vị Thành phố Hà Giang báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khoá 18. Xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐND, UBND thành phố trình tại kỳ họp. Kiện toàn một số chức danh Ủy viên UBND thành phố; phê chuẩn bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021; phê chuẩn dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2022; xem xét, thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022 của HĐND thành phố...

HĐND thành phố cũng đã tiến hành chất vấn, tái chất vấn những vấn đề liên quan đến việc thực hiện lời hứa của các thành viên UBND thành phố trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố; kết luận của Thường trực HĐND thành phố...

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

* Sáng 20.12, HĐND huyện Vị Xuyên khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ tư nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND các cấp năm 2021.

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp diễn ra trong 1,5 ngày. Các đại biểu tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021, tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, huyện Vị Xuyên vừa thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19 vừa tiếp tục duy trì và phát triển KT – XH với 41/49 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tổng diện tích mía trồng tập trung hiện có 97,68 ha; tổ chức Tết trồng cây gắn với trồng rừng năm 2021 đồng loạt tại 22/24 xã, thị trấn với tổng diện tích 17,86 ha; triển khai thực hiện tốt Chương trình làm nhà cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn II, khởi công 184 nhà hoàn thành đưa vào sử dụng, đạt 100% theo KH tỉnh giao; tổng số thu thuế và phí trên địa bàn là 189,020 tỷ đồng, đạt 107,3% dự toán tỉnh giao, 104,4% dự toán huyện giao; thu bổ sung trợ cấp cân đối ngân sách tỉnh đạt 754 tỷ đồng, bằng 116,8% dự toán giao; tổng chi ngân sách là 956,454 tỷ đồng, đạt 117,2% dự toán tỉnh, huyện giao…

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe và thảo luận một số nội dung: Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự về kết quả hoạt động năm 2021, chương trình công tác trọng tâm năm 2022… Bên cạnh đó, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp như: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, quốc phòng – an ninh năm 2022; dự án thu – chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình hạ tầng từ nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022; thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2022…

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

* Ngày 20.12, HĐND huyện Quản Bạ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND các cấp năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm,bầu bổ sung số lượng, cơ cấu, giới thiệu nhân sự bầu chức danh ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp, HĐND huyện Quản Bạ xem xét, đánh giá và cho ý kiến một số nội dung quan trọng năm 2021 đề ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, như: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX; báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ tư HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tờ trình việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương; tờ trình xin phê duyệt các công trình thuộc nhóm C đầu tư công từ các nguồn vốn thuộc ngân sách huyện quản lý năm 2022 – 2023; tờ trình việc ban hành mức hỗ trợ một số nội dung sản xuất trong nông nghiệp; báo cáo, tờ trình của HĐND, Thường trực và hai Ban HĐND huyện.

Trong thời gian 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, thẳng thắn, cởi mở các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu bổ sung số lượng, cơ cấu, giới thiệu nhân sự bầu chức danh ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiến hành thảo luận và thông qua 9 dự thảo nghị quyết năm 2022; tiến hành chất vấn liên quan đến một số nội dung, như: Cải tạo vườn tạp; cải cách hành chính; thu ngân sách địa phương; thực hiện quy chế công sở ở một số cơ quan, đơn vị. Ngay sau khi nghe ý kiến chất vấn lãnh đạo huyện cùng một số ngành liên quan đã trả lời làm rõ trực tiếp tại kỳ họp.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến

* Ngày 17.12, HĐND huyện Xín Mần khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ Ba. Dự kỳ họp có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Xín Mần.

Kỳ họp biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ Ba.

Kỳ họp tập trung xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021. Trong năm, huyện Xín Mần thực hiện khá tốt mục tiêu kép thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phát triển KT - XH và đạt được những kết quả quan trọng: Trong tổng số 13 chỉ tiêu tỉnh giao có 11 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch; đối với 25 chỉ tiêu huyện giao có 20 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 75.050/56.300 triệu đồng; tỷ lệ xã đạt từ 12 tiêu chí theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là 66,7%, vượt 5,6% so kế hoạch, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Công tác duy trì sĩ số học sinh được thực hiện quyết liệt, hiệu quả tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48%, tăng 3% so với năm trước. 100% các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý điều hành Vnptioffice và ký số văn bản trên môi trường mạng; phát động ủng hộ quỹ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo và hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn II được gần 2 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí hơn 10 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho 174 hộ,…

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Hai; xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác mặt trận tham gia xây dựng, củng cố chính quyền. Bên cạnh đó, xem xét các Tờ trình và thảo luận, biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND và UBND huyện, với các nội dung: Nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN năm 2022; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; phân bổ nguồn sổ xố kiến thiết và nguồn bán quyền sử dụng đất năm 2021; bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021; chương trình giám sát, chương trình xây dựng Nghị quyết và kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2022.

Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm Trưởng Phòng Nội vụ huyện và Chánh Thanh tra huyện.

Tin, ảnh: Văn Long

* Trong 2 ngày 15 và 16.12, HĐND huyện Bắc Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND các cấp năm 2021.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND huyện Bắc Quang.

Năm 2021, nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị; sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành; sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, huyện Bắc Quang đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả rất quan trọng. Đến nay, toàn huyện thực hiện đạt và vượt 55/61 chỉ tiêu đề ra trong năm. Các chương trình, đề án, kế hoạch, các cơ chế hỗ trợ của huyện, chính sách của tỉnh được triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng được nâng cao; thường xuyên đôn đốc, nắm bám cơ sở; giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Triển khai liên kết với các doanh nghiệp, HTX trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh, nhất là chương trình phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở giai đoạn 2, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch Covid-19. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế tiếp tục được duy trì; quốc phòng - an ninh được giữ vững; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh, chỉ đạo, nắm bắt thông tin kịp thời từ cơ sở được tăng cường thường xuyên mang lại hiệu quả, thiết thực

Kỳ họp đã tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn, đồng thời thông qua Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 với 14 nhóm nhiệm vụ giải pháp, 34 chỉ tiêu cụ thể.

Tin, ảnh: Chí Cường (Bắc Quang)

* Sáng 16.12, HĐND huyện Quang Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 theo hình thức trực tuyến từ huyện đến các điểm cầu 15 xã, thị trấn.

Kỳ họp diễn ra trong 1,5 ngày, các đại biểu được nghe, thảo luận, xem xét và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng như: Báo cáo của UBND huyện về kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Xem xét kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác thanh tra năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo công tác của HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự về kết quả hoạt động năm 2021, chương trình công tác trọng tâm năm 2022. Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện Quang Bình về hoạt động mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND, UBND, các đại biểu HĐND huyện. Nghe tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quang Bình thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh khoá 18….

Kỳ họp cũng tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đức Trọng (Quang Bình)

* Chiều 16.12, HĐND huyện Yên Minh tổ chức kỳ họp thứ 3 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021; triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Toàn cảnh kỳ họp.

Kỳ họp tiến hành xem xét và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng như: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách năm 2021, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX đến nay; báo cáo tình hình hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐND huyện khoá XX…

Kỳ họp cũng sẽ thảo luận và thông qua một số nghị quyết như: Nghị quyết phê chuẩn sử dụng các nguồn vốn chương trình mục tiêu, dự án, các nguồn vốn bổ sung khác theo quyết định của tỉnh trong năm 2021; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2022; Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện trong năm 2022...

Tin, ảnh: Mai Thức (Huyện Yên Minh)