Các Đảng bộ Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Yên Minh và Xín Mần tổ chức hội nghị BCH 

BHG -* Chiều 17.12, BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) nhằm tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Thường trực phụ trách huyện; Nguyễn Văn Mão, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn công tác phụ trách huyện…

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong điều kiện dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò diễn ra trên diện rộng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện, sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, Đảng bộ huyện đã thực hiện đạt và vượt 23/25 chỉ tiêu nghị quyết. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 16.000 ha; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 31.000 tấn; có 65 sản phẩm được hoàn thiện tham gia chương trình OCOP của huyện. Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Đề án nửa triệu con đại gia súc của tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; chương trình cải tạo vườn tạp; xây dựng nhà ở theo chương trình 1953 Tỉnh ủy, chương trình xây dựng NTM; hỗ trợ khởi nghiệp; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19... Tổng thu ngân sách địa phương cả năm ước đạt 558.250 triệu đồng; giá trị công nghiệp ước đạt 633 tỷ đồng.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong năm qua để đề xuất các giải pháp, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo bảo QP – AN năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng Hoàng Văn Vịnh, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Quản bạ đã đạt được trong năm qua. Nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh nhấn mạnh, huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền vận động sâu rộng cụ thể, linh hoạt về chuyển đổi số; củng cố kiện toàn bộ máy từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển KT – XH; rà soát lại những bất cập đề án cái tạo vườn tạp để triển khai, thực hiện một cách có hiệu quả; củng cố các tổ chức chính trị xã hội; đảm bảo QP - AN...

* Ngày 17.12, BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng), nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai công tác trọng tâm năm 2022.

Năm 2021, BCH huyện Hoàng Su Phì phát huy sự đoàn kết, thống nhất, đổi mới cách phân công, giao nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các chi, đảng bộ. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của câp trên, nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa, ban hành các nghị quyết, đề án phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Đến nay, có 13/19 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết; dịch bệnh Covid-19 được khống chế, khống chế được dịch chỉ sau 16 ngày kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt trên 40.000 tấn; giá trị sản xuất đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với năm 2020. Đường biên mốc giới được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm, củng cố; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, ổn định.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những mặt tồn tại, tìm nguyên nhân, cách khắc phục, đồng thời thông qua nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022.

* Ngày 15.12, BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo và tình hình phát triển KT – XH năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có các thành viên Đoàn công tác 198 của BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ.

Năm 2021, dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, triển khai quyết liệt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid - 19 hiệu quả, vừa phát triển KT – XH và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, huyện bố trí 33 khu cách ly tập trung, 65.787 đối tượng được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin Covid-19, tỷ lệ bao phủ đạt 95,2%, tổng số F0 trên toàn huyện là 759 ca. Đến nay, huyện đã khống chế được dịch bệnh, các hoạt động phát triển KT – XH tích ứng linh hoạt an toàn phòng chống dịch hiệu quả. Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; có 19/23 tiêu chí phát triển KT – XH đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 194,6 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt gần 58 nghìn tấn; 419 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp với diện tích trên 442 nghìn m2; hoàn thành trồng mới 294ha rừng; kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, hoàn thành cắm mốc chỉ giới đường đỏ tại địa bàn 6 xã; sửa chữa 3 cầu treo, xây mới 6 cầu qua suối, hoàn thành 8 tuyến đường bê tông tại 2 thị trấn, xây mới 29 trụ sở thôn, cải tạo nâng cấp 40 nhà văn hoá, trụ sở thôn. Toàn huyện đạt 323 tiêu chí NTM; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.850 tỷ đồng; các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, thông tin tuyên truyền được chú trọng, nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá nguyên nhân các tiêu chí chưa đạt kế hoạch và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như: Tích cực triển khai đồng bộ Chương trình OCOP; đẩy mạnh ứng dụng KH-CN, chuyển đổi số, thương mại điện tử vào phát triển và tiêu thụ sản phẩm; tập trung huy động nguồn lực hướng dẫn, giúp đỡ, đôn đốc 400 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp; hoàn thành phê duyệt Chương trình phát triển đô thị và Đề án công nhận đô thị thị trấn Vị Xuyên đạt đô thị loại IV; tăng cường quản bá, xúc tiến thương mại, du lịch; Quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi; đồng thời, biểu quyết Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

* Ngày 15.12, BCH Đảng bộ huyện Yên Minh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 12 (mở rộng), nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên người và gia súc, đặc biệt là dịch Covid-19. Song, dưới sự lãnh đạo của BCH, BTV Huyện ủy, các cấp ủy, chính quyền từ huyện xuống cơ sở đã bám sát chương trình công tác năm, tập trung triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là tích cực chỉ đạo thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, tổng số hộ thực hiện cải tạo vườn tạp trong năm là 342 hộ, đạt 492,3% kế hoạch giao; chăn nuôi tiếp tục được duy trì phát triển, hiện nay tổng đàn gia súc của huyện là 106.685 con, đạt 110,5% kế hoạch tỉnh giao. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai, trong năm thực hiện mới được 17 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đã hoàn thành trên địa bàn huyện là 219 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác giáo dục và đào tạo từng bước được nâng cao; chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; quốc phòng – an ninh không ngừng được củng cố, kiện toàn, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững…

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được năm 2021 và đưa ra giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo, như: Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính Phủ “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã để ta; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tạo ra những sản phẩm đặc trưng của huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2021 - 2025…

* Ngày 15.12, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần khóa XVIII tổ chức hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Trong năm 2021, BCH, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong số 20 chỉ tiêu huyện phấn đấu, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết, 3 chỉ tiêu đạt dưới 100% Nghị quyết. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 76,928/56,300 tỷ đồng (đạt 136,6% kế hoạch), giải ngân các nguồn vốn ước đạt 138,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt trên 14.800 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 44.800 tấn, tăng trên 500 tấn so với năm trước; có gần 300 hộ dân thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ; lũy kế thực hiện, hoàn thành 711 ngôi nhà theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy... Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được huyện triển khai quyết liệt, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tính đến tháng 12, toàn huyện Xín Mần có 38.243 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 ít nhất 1 mũi, tỷ lệ đạt 83,81%; số người được tiêm đủ 2 mũi 37.243 người, đạt 81,61%. Hoạt động của HĐND được thực hiện theo quy định, thực hiện các cuộc giám sát theo kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện... Đặc biệt, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về những khó khăn trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu năm 2021 và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022, trong đó tập trung: Chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; công tác kết nạp đảng viên mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; chương trình cải tạo vườn tạp và chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy...

Tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy.

