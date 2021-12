Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dự lễ khánh thành điểm trường thôn Bản Chang

BHG - Chiều 16.12, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt Đoàn thanh niên Ngân hàng Bắc Á Bank phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên và Báo Nông thôn Ngày nay (NTNN) tổ chức Lễ khánh thành điểm trường thôn Bản Chang, thuộc trường Mầm non xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên. Đến dự có các đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Hà Giang; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo huyện Vị Xuyên và lãnh đạo Báo NTNN/Điện tử Dân Việt; Ngân hàng Bắc Á Bank…

Các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường thôn Bản Chang.

Bản Chang là điểm trưởng khó khăn nhất trong bốn điểm của Trường Mầm non Quảng Ngần. Trong khi đó, Quảng Ngần cũng là một xã thuộc Vùng 3 (vùng đặc biệt khó khăn) với 90% dân số là người dân tộc Dao, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 18 triệu đồng/người/năm. Được biết, Bản Chang và nhiều bản khác trong xã vẫn chưa có điện lưới và sóng điện thoại. Năm 2020, khi đến khảo sát, điểm trường đã xuống cấp trầm trọng, phải bỏ hoang và toàn bộ học sinh mầm non phải sang học nhờ điểm trường tiểu học. Sau khi nhận được thông tin kết nối và hình ảnh khảo sát từ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Bảo NTNN/Điện tử Dân Việt, Đoàn Thanh niên Bắc Á Bank đã thống nhất sử dụng toàn bộ số tiền 250 triệu có được từ việc bán áo đồng phục gây quỹ để ủng hộ công trình. Cùng với đó, UBND huyện Vị Xuyên cũng đã đối ứng nguồn vốn thêm 250 triệu đồng để có đủ kinh phí xây dựng điểm trường với 2 phòng học kiên cố, giúp các em học sinh được học trong các phòng học đạt tiêu chuẩn.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Hà Giang trao quà cho các em học sinh.

Phòng học mới có tổng diện tích 80m2 cùng nhà vệ sinh, sân chơi và tường rào khang trang, sạch sẽ. Được khởi công từ tháng 1.2021, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch đề ra. Hiện điểm trường có 36 học sinh mầm non trên địa bàn thôn Bản Chang đang học. Nhân dịp này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Đoàn thanh niên Bắc Á Bank cũng trao tặng nhà trường bộ thiết bị, đồ dùng nhà bếp và 40 bộ giường xếp, xích đu, 1 cầu trượt phục vụ cho việc học tập, vui chơi học sinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Vị Xuyên tặng quà cho các em học sinh và các cô giáo tại điểm trường.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh và đồng chí Trần Đức Quý trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Tặng quà cho cô và trò điểm trường mầm non thôn Bản Chang, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Báo NTNN, Điện tử Dân Việt, Đoàn Thanh niên Bắc Á Bank đối với tỉnh Hà Giang trong thời gian qua. Đồng chí bày tỏ tin tưởng với một điểm trường được xây dựng khang trang và thiết bị học tập đầy đủ, các cháu mầm non sẽ được học tập, nuôi dưỡng, trưởng thành tốt hơn. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu đến trường, giảm tải cho điểm trường chính, đồng thời mở rộng quy mô trường Mầm non đáp ứng nhu cầu cho các cháu được học tập, vui chơi qua đó góp phần vào sự phát triển giáo dục của địa phương.

Tin, ảnh: Văn Quân