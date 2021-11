UBND tỉnh họp phiên tháng 10

BHG - Sáng 3.11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10, trực tuyến với các huyện, thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH tháng 10; xác định phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố dự tại các điểm cầu.

Toàn cảnh phiên họp.

Trong tháng 10, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 3.11, toàn tỉnh có 499 ca dương tính trong cộng đồng. Tỉnh thí điểm quản lý F0 và F1 tại gia đình trên địa bàn thành phố Hà Giang và trung tâm một số huyện có đủ điều kiện; huy động nhân lực truy vết, lấy mẫu xét nghiệm; các huyện, thành phố phong tỏa khu vực xuất hiện các ca F0 và một số ổ dịch phức tạp; kiểm soát, hạn chế người từ thành phố Hà Giang đi đến các địa phương khác; bổ sung các chốt kiểm dịch tạm thời tại khu vực phong tỏa, khu vực có ca bệnh; duy trì 11 chốt kiểm dịch nội địa, 68 chốt kiểm soát cố định, 17 tổ cơ động. Triển khai tiêm phòng vắc-xin đợt 6; lũy kế đến ngày 30.10 đã có 327.718 người được tiêm vắc-xin, đạt tỷ lệ bao phủ 55,62%; số người được tiêm đủ 2 mũi đạt 12,15%.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Trong tháng, diện tích lúa Mùa đã thu hoạch trên 90%; diện tích gieo trồng cây vụ Đông vượt 16,3% so với kế hoạch, tương đương 1.891 ha. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 1.105 tỷ đồng, tăng 6,23% so với tháng trước, tăng 5,76% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 216,5 tỷ đồng (tăng 10,9 tỷ đồng so với tháng 9); lũy kế 10 tháng ước đạt 1.734,4 tỷ đồng, đạt 92,9% dự toán T.Ư giao và 64,2% dự toán tỉnh giao. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 25.762 tỷ đồng (tăng 1.997 tỷ đồng so với 31.12.2020). Chuyển đổi số triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, nổi bật đào tạo về chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi số trong doanh nghiệp, xúc tiến du lịch, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Có 8 hộ xây dựng nhà ở và 63 nhà hoàn thành; lũy kế có 5.097 hộ xây dựng nhà ở, vượt kế hoạch 97 hộ; 5.020 hộ đã hoàn thành. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện (1.565 thủ tục hành chính); tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến đạt 37,19%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; QP – AN được giữ vững...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị các ngành, địa phương tập trung các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu KT – XH năm 2021; đảm bảo an sinh cho người dân trong các khu phong tỏa, cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Các đại biểu dự phiên họp trực tuyến tại điểm cầu trung tâm.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương huy động cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan ra diện rộng; rà soát, đánh giá, công bố kịp thời mức độ dịch trên từng địa bàn để có biện pháp ứng phó; truy vết, xét nghiệm “thần tốc” để phát hiện, cách ly các trường hợp F0, F1, F2 trong cộng đồng; linh hoạt trong cách ly, thí điểm cách ly các F0 tại nhà đối với một số khu dân cư có đủ điều kiện; duy trì các chốt kiểm dịch, các chốt cơ động. Riêng tại thành phố Hà Giang, thực hiện không tập trung quá 20 người trong phòng họp; các cơ sở hoạt động dịch vụ (massage, xông hơi, phòng tập gym, yoga, internet…) tạm dừng hoạt động; các quán ăn được phép hoạt động nhưng chỉ bán mang về; dừng hoạt động vận tải hành khách, văn hóa, văn nghệ, bán hàng rong, bán vé xổ số… Các sở, ngành hoạt động không quá 2/3 số người trong đơn vị; hạn chế đi lại và nghiêm cấm ra khỏi địa bàn thành phố. Các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải thường xuyên hướng dẫn của ngành Y tế về chăm sóc, thực hiện các biện pháp chống dịch đối với đối tượng F0 điều trị, cách ly tại nhà. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm cao nhất, xử lý nghiêm các trường hợp không hợp tác; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 kịp thời, đúng đối tượng; đảm bảo nhu yếu phẩm cho nhân dân trong khu phong tỏa; bình ổn thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị ngành y tế cần có hướng dẫn cụ thể về phân loại các đối tượng F1, F2; linh hoạt trong xét nghiệm đối với người dân đến từ “vùng xanh”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương liên quan chủ động xây dựng phương án đấu giá tài sản trên đất; dự báo và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách Nhà nước trên từng địa bàn, theo từng sắc thuế; quyết tâm vượt thu theo chỉ tiêu giao để bù đắp giá trị hụt thu từ xuất, nhập khẩu và phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, vật nuôi; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư; hoàn chỉnh hồ sơ các dự án được ghi vốn năm 2021; rà soát, cắt giảm, điều chuyển nguồn vốn đã ghi năm 2021 nhưng không giải ngân được. Chỉ đạo sản xuất cây vụ Đông để nâng cao giá trị sản xuất; dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại, tuyệt đối không để gia súc bị chết do đói, rét trong mùa Đông; quyết liệt khống chế, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi. Triển khai các giải pháp thu hút đầu tư; trong đó, đặc biệt nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm phục hồi sản xuất và lưu thông hàng hóa. Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch tỉnh; chú trọng chuyển đổi số, nhất là chuyển đổi số trong tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, trước mắt là sản phẩm cam Sành niên vụ 2021-2022; hỗ trợ đưa các sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử; thông tin, tuyên truyền, giới thiệu trên các nền tảng số về lễ hội hoa Tam giác mạch. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở; kiểm tra, đánh giá chất lượng các vườn tạp đã cải tạo; nhân rộng các vườn chất lượng, hiệu quả theo đúng mục tiêu chương trình. Tổ chức các hoạt động dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Giao báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Giang cơ bản được khoanh vùng, kiểm soát; nhưng còn nhiều gia đình có ca F0, F1 chưa tuân thủ quy định về thực hiện cách ly.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý báo cáo ngành đang tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông và khống chế dịch tả lợn châu Phi.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền báo cáo ngành tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đưa sản phẩm cam Sành lên sàn giao dịch thương mại điện tử.

