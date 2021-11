Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự

BHG - Ngày 12.11, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh có buổi làm việc với các đơn vị: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan như Cục Kiểm lâm tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm giám sát kết quả điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự còn có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên kết luận buổi làm việc.



Tại buổi giám sát, các đơn vị đã báo cáo kết quả điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo và giữ vững; những vụ án phức tạp được dư luận xã hội quan tâm đều được phát hiện, khám phá kịp thời; các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật; công tác thi hành án dân sự được triển khai tích cực, đồng bộ, không có hành vi, biểu hiện vi phạm trình tự thủ tục luật định. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời… Trong năm đã thực hành quyền công tố, kiểm soát khởi tố mới 208 vụ liên quan đến tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; 59 vụ tội phạm về ma túy; Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 482 vụ, đã giải quyết 478 vụ, đạt 99%... Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh…

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên nhấn mạnh: Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên các hoạt động của cơ quan tư pháp vẫn thực hiện tích cực, tỷ lệ điều tra, xét xử và thi hành án hình sự đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng chí đề nghị, trong những tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng phân công, phân cấp hợp lý; phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ, nhất là ở cấp huyện. Trong đó, cần tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu để hoàn thành nhiệm vụ của ngành; trên cơ sở chức năng của mình, các cơ quan tăng cường tham mưu cho Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật trong việc nâng cao hiểu biết của người dân về pháp luật; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận tin báo tố giác; tiếp tục quan tâm đến bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng công an chính quy ở xã; rà soát những vụ án tạm đình chỉ, những vụ án kéo dài để xem xét giải quyết dứt điểm. Ngành Tòa án tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng tinh thần cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: Hải Hà (Đài PT – TH tỉnh)