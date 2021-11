Quán triệt quy trình phối hợp giữa ngành Y tế và Công an xác minh thông tin công dân được tiêm phòng vắc – xin Covid – 19

BHG - Sáng 8.11, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố quán triệt quy trình phối hợp ngành y tế, ngành công an xác minh thông tin công dân được tiêm phòng vắc – xin phòng Covid – 19. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh

Tính đến hết ngày 7.11, đã có trên 104 triệu liều vắc – xin được phân bổ cho các tỉnh, thành phố; trên 90,8 triệu mũi vắc – xin đã tiêm cho công dân, trong đó trên 60 triệu người được tiêm 1 mũi, gần 29 triệu người được tiêm đủ 2 mũi. Tại tỉnh ta, toàn tỉnh có 387.978 người được tiêm vắc – xin phòng Covid – 19, tỷ lệ bao phủ đạt 65,85%; trong đó 78.922 người tiêm đủ 2 mũi. Tiến độ cập nhật lên hệ thống phần mềm quản lý tiến độ tiêm chủng quốc gia đạt trên 90%. Riêng thành phố Hà Giang tỷ lệ bao phủ đạt 95,56%; Bắc Quang 83,99%; Vị Xuyên 81,63%; Quang Bình 69,85%...

Tại hội nghị, Bộ Y tế đã thông tin quy trình phối hợp tổ chức thu thập thông tin công dân trước khi tổ chức tiêm chủng; công tác tiêm chủng, cập nhật thông tin lên nền tảng dữ liệu tiêm chủng quốc gia; công tác xử lý phản ánh của công dân về kết quả tiêm. Đồng thời đề nghị ngành Công an quan tâm đến công tác quản lý và truy cập dữ liệu công dân, đảm bảo tuyệt đối không lộ lọt thông tin cá nhân công dân trên nền tảng dữ liệu tiêm chủng; các địa phương chủ động, tìm các phương án tháo gỡ, lập các kế hoạch tổ chức thực hiện cập nhật thông tin tiêm chủng đảm bảo về nhân lực, vật lực; các tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng công an, y tế để các công dân tiêm vắc xin được xác nhận trên nền tảng tiêm chủng; Sở TT&TT và cấp chính quyền tăng cường công tác tuyền thông để người dân hiểu trong công tác điều ra, cập nhận thông tin tiêm chủng; lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ cập nhật thông tin tiêm chủng.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ; tập trung rà soát làm sạch thông tin dữ liệu dân cư quốc gia phục vụ công tác truy cứu, so sánh; đẩy mạnh cấp căn cước công dân; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương để làm sạch dữ liệu thông tin công dân tiêm chủng và công tác tiêm chủng mới; các địa phương tổ chức tuyên truyền tới người dân về lợi ích của căn cước công dân và xây dựng dữ liệu dân cư quốc gia… Đại diện các bộ, ngành, địa phương cho rằng việc cập nhật dữ liệu thông tin tiêm chủng lên phần mềm quản lý dữ liệu tiêm chủng quốc gia còn nhiều vướng mắc, lúng túng; cần sớm thống nhất thông tin công dân trên hệ thống dữ liệu tiêm chủng và dữ liệu dân cư quốc gia; cập nhật nhanh, sớm thông tin tiêm chủng mới lên hệ thống; linh hoạt trong xác nhận thông tin người dân đã được tiêm chủng để sớm có đủ dữ liệu thông tin tiêm chủng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong đời sống, sinh hoạt…

Tin, ảnh: Duy Tuấn