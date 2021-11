Chiều 01/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc về công tác chuẩn bị đợt 2, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Tham dự cuộc làm việc có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; các Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, đợt thứ nhất của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV đã thành công tốt đẹp trên cả ba phương diện: nội dung, điều kiện đảm bảo, nội dung tuyên truyền. Về mặt nội dung, với phương châm “chuẩn bị từ sớm, từ xa”, các báo cáo của cơ quan trình cũng như cơ quan thẩm tra đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các tài liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu, đúng quy định; kỷ cương, kỷ luật lập pháp được tăng cường; phát biểu của các đại biểu sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đa chiều; điều hành của Đoàn chủ tịch chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở 72 tổ đã được Ban Thư ký, các vụ tham mưu, giúp việc cho các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ, tổng hợp nhanh chóng, thực hiện tốt đúng yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, công tác an ninh - an toàn… đều bảo đảm; đặc biệt, công tác phòng, chống COVID-19 được triển khai nghiêm. Công tác thông tin, tuyên truyền cho Kỳ họp này cũng được thực hiện tốt hơn với các đề án, đề cương tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, quán triệt yêu cầu chuẩn bị thật tốt cho giai đoạn tới của Kỳ họp, thời gian giữa 2 đợt họp là thời điểm quan trọng, do đó cần rút kinh nghiệm để hoàn thiện tất cả các bước chuẩn bị cho đợt họp tập trung diễn ra thành công, tốt đẹp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, chủ động, tích cực, sáng tạo của Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các Phó Tổng Thư ký Quốc hội; các lãnh đạo cấp vụ, cán bộ, chuyên viên các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội trong công tác chuẩn bị, phục vụ các nội dung, góp phần vào thành công của đợt họp đầu tiên của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV.

Nhằm chuẩn bị thật tốt cho đợt tập trung của Kỳ họp thứ 2, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các Phó Tổng Thư ký Quốc hội tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành; rà soát kỹ các đầu công việc, công tác chuẩn bị, không để xảy ra sai sót đáng tiếc. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, đặc biệt coi trọng quy trình, thủ tục, chất lượng trình Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: thảo luận ở hội trường nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua 2 dự án luật, 12 dự thảo nghị quyết. Đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết đã được Quốc hội xem xét, thảo luận tại tổ và hội trường, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, ngày 04/11 tới, Lãnh đạo Quốc hội làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban để tiếp thu, chỉnh lý. Do vậy, Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các Phó Tổng Thư ký Quốc hội cần đôn đốc, khẩn trương về tiến độ tiếp thu, và tiến hành các quy trình tiếp theo để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội chỉ đạo hoàn thiện các văn bản phục vụ điều hành phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội trên cơ sở khoa học, kịp thời, chủ động, và dự thảo bước đầu Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Về công tác tài liệu kỳ họp, công tác thông tin, tuyên truyền; công tác cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo, các phần mềm ứng dụng phục vụ các đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, cần tiếp tục triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ; các Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội được phân công chủ trì, chỉ đạo lĩnh vực nào thì có trách nhiệm đến cùng với nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến chỉ đạo

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, tại thời điểm giữa hai đợt họp của Kỳ họp, việc tổ chức tuyên truyền hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội cần tiếp tục được chú trọng, tạo sự liền mạch, tính liên tục trong chuỗi liên thông cả kỳ họp. Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội chủ động đề xuất những nội dung lớn nhằm định hướng, cung cấp kịp thời thông tin cho các cơ quan báo chí tuyên truyền về hoạt động Quốc hội, bảo đảm chất lượng thông tin sâu rộng, toàn diện đến cử tri và Nhân dân cả nước.

Đợt 2 của Kỳ họp là đợt họp tập trung, diễn ra trong bối cảnh khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, công tác phục vụ đại biểu Quốc hội, lễ tân, phương án đi lại bằng đường hàng không; phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ thông tin, an ninh, an toàn Kỳ họp cần được đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Kết luận cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đồng thời đề nghị lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, đảm bảo thành công của Đợt 2 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV./.

Theo quochoi.vn