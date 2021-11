Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên giám sát tại huyện Vị Xuyên

BHG - Cũng trong ngày 18.11, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên kết luận buổi giám sát.

Năm 2021, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường tác động, ảnh hưởng rất lớn tới việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của huyện. Song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, huyện Vị Xuyên đã hoàn thành có hiệu quả mục tiêu “kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung nguồn lực phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN. Qua đó, đã có 17/48 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 16/48 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên, có 3 chỉ tiêu đạt từ 50 - 70% và 1 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Tổng thu thuế và phí đạt 169,374 tỷ đồng, đạt 93,6% dự toán tỉnh giao. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 57.478 tấn, tăng 0,1% so với cùng kỳ; có 419 hộ tham gia cải tạo vườn tạp với diện tích hơn 407.000m2. Công tác y tế, giáo dục, an sinh xã hội, văn hóa, thể thao được quan tâm, chú trọng. Trong năm đã hỗ trợ xây dựng 49 nhà theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc quyết liệt; QP - AN, an ninh biên giới được giữ vững, ổn định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trao 10 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 huyện Vị Xuyên.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên ghi nhận, đánh giá cao kết quả huyện Vị Xuyên đạt được. Đồng thời đề nghị huyện Vị Xuyên tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra. Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống tốt dịch bệnh Covid-19 gắn với tập trung phát triển KT - XH trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh và chủ động biện pháp phòng, chống; thực hiện có hiệu quả vụ đông 2021. Bên cạnh đó, hoàn thành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, thực hiện các hạng mục, công trình đúng kế hoạch; quan tâm giải quyết, tư vấn giới thiệu việc làm cho các lao động sau khi trở về địa phương; hỗ trợ xã Thanh Thủy hoàn thành các tiêu chí NTM theo lộ trình đề ra; tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2022.

Tại buổi giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã trao 10 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 cho huyện Vị Xuyên, tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2021) cho Ủy ban MTTQ huyện, đồng thời kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông và thăm các HTX, hộ nông dân làm kinh tế tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh (Vị Xuyên)