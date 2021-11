Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

BHG - Ngày 25.11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, tỉnh Hà Giang, BTV Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư; Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu kết luận phiên họp

Báo cáo kết quả phát triển KT –XH năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, nêu rõ: Trong bối cảnh KT-XH gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid – 19, giá cả vật liệu đầu vào tăng cao, chỉ số giá tiêu dùng tăng, ảnh hưởng trực tiếp tới các dự án đầu tư của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh, những nỗ lực, cố gắng, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, bức tranh tổng thể KT-XH của tỉnh có nhiều điểm sáng, như: Kiểm soát tốt dịch bệnh, đạt được "mục tiêu kép" với 23/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; so với năm trước, diện tích sản xuất các loại cây trồng với sản lượng tăng gần 6,9 nghìn tấn; thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch T.Ư giao 44,6%; chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo kinh phí an sinh xã hội và phòng, chống dịch; giá trị sản xuất công nghiệp, tăng trưởng tín dụng tăng cao; môi trường kinh doanh được cải thiện; quan tâm chăm lo tốt đời sống lao động trở về địa phương từ các tỉnh gặp khó khăn do dịch Covid – 19; triệt phá nhiều vụ án lớn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đường biên mốc giới… Các chương trình, đề án lớn của tỉnh như hỗ trợ xây dựng nhà ở, cải tạo vườn tạp, phát triển bền vững cây cam, liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa và chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn yêu cầu cần rà soát lại các chỉ tiêu chưa đạt để có đánh giá đúng nguyên nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả phát triển KT-XH năm 2021, phương hướng năm 2022

Hội nghị cũng nghe báo cáo tình hình dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, giải pháp thực hiện năm 2022; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; báo cáo kết quả giải quyết khiếu tại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên; tờ trình xin chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII. Các tờ trình ban hành nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy về: Đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng dân số tỉnh; chủ trương thí điểm làm đường giao thông nông thôn triển khai kế hoạch hoàn thành nông thôn mới năm 2021...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị, cần xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục triển khai phòng, chống dịch hiệu quả, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh; chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2022; yêu cầu đổi mới, linh hoạt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch những vùng khó khăn, dân tộc thiểu số; đề nghị quan tâm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, có giải pháp, quyết sách cụ thể hơn giải quyết việc làm cho lao động trở về từ các tỉnh miền Nam và công tác giảm nghèo; thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp, HTX; thu hút đầu tư trọng tâm, trọng điểm; quan tâm phát triển văn hóa các dân tộc; tăng cường quản lý đất đai, nhất là quản lý quỹ đất công; thường xuyên luân chuyển, bố trí cán bộ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc đầu tư hạ tầng giao thông; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước, vốn vay ODA… Đồng thời thống nhất cao việc ban hành các nghị quyết nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và bổ sung, góp ý tâm huyết, trách nhiệm vào nội dung dự thảo các nghị quyết.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề nghị tăng cường cập nhật, chuyển tải kiến thức phòng, chống dịch trong các trường học. Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong theo dõi, giám sát công tác phòng, chống dịch

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân đã phòng, chống dịch Covid – 19 hiệu quả; công tác điều hành linh hoạt, chủ động thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo “mục tiêu kép”. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế trong phòng, chống dịch và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH ở các cấp, ngành. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới: Phải thay đổi phương thức tuyên truyền để người dân hiểu, nắm bắt được tình hình dịch Covid – 19; hướng tới mục tiêu đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 12, đáp ứng miễn dịch cộng đồng; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên tinh thần sống chung với dịch nhưng đảm bảo an toàn, chăm lo cho sức khỏe nhân dân; phấn đấu đến hết năm 2021 thu ngân sách đạt hoặc vượt 2.800 tỷ đồng…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trình bày các tờ trình ban hành Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh Đối với phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, cần rà soát, xác định lại mục tiêu xây dựng NTM theo hướng ưu tiên cho các xã đủ khả năng hoàn thành, các xã của 2 huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM và các xã khó khăn phù hợp với nguồn lực. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trọng điểm; trong đó trọng tâm là hoàn thành quy hoạch tỉnh và cụ thể hóa các quy hoạch, đảm bảo đúng định hướng. Chuẩn bị kỹ các điều kiện thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022. Có phương án, giải pháp giải ngân các nguồn vốn đầu tư. Cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư ngoài ngân sách. Tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế du lịch để chuẩn bị hạ tầng du lịch tốt hơn đảm bảo du lịch bền vững, an toàn đón du khách trở lại tỉnh. Tiếp tục thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp thực chất, hiệu quả. Cải cách hành chính nâng cao các chỉ số thực chất gắn với luân chuyển, bố trí, đánh giá cán bộ; Đảm bảo an toàn tuyệt đối QP-AN; Tập trung công tác giảm nghèo, tạo sinh kế cho nhân dân, hướng về cơ sở… Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trình bày tờ trình xin chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII Đối với các tờ trình, đơn vị tham mưu cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện đảm bảo chất lượng trước khi trình hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh xem xét. Trong đó, yêu cầu nêu rõ quan điểm xây dựng, các mục tiêu và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy góp ý kiến vào tờ trình ban hành nghị quyết nâng cao chất lượng dân số tỉnh Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc đề nghị quan tâm phòng ngừa tình trạng vi phạm pháp luật trong cán bộ, đảng viên. Bí thư Thành ủy Hà Giang Hầu Minh Lợi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng, chống dịch trên địa bàn. Đề xuất quan tâm tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho đồng bào dân tộc thiểu số