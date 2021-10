Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới huyện Yên Minh

BHG - Ngày 7.10, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chốt chặn biên giới trên địa bàn huyện Yên Minh. Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh và lãnh đạo huyện Yên Minh.

Trước diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Bạch Đích, huyện Yên Minh đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng địa phương, thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị của Chính phủ, kế hoạch ứng phó phòng, chống dịch của Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang. Các chốt chặn biên giới và tổ công tác cơ động duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới, không để bị động bất ngờ, thống nhất trong công tác trao đổi thông tin, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc, tình hình liên quan đến dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. Đến thời điểm hiện tại toàn tuyến biên giới của huyện Yên Minh luôn được đặt trong sự kiểm soát chặt chẽ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Thào Hồng Sơn đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và quyết liệt của các tổ công tác quản lý biên giới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới do Đồn Biên phòng Bạch Đích quản lý, bảo vệ. Đồng thời yêu cầu: Các chốt chặn biên giới và tổ công tác cơ động tiếp tục phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm giữ địa bàn an toàn, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh, trật tự trên toàn tuyến biên giới, tăng cường các chốt chặn phòng, chống dịch, xuất nhập cảnh trái phép hoạt động 24/24 giờ…

Một số hình ảnh kiểm tra công tác phòng chống dịch trên mốc 358, xã Bạch Đích của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn:

Tin, ảnh: Phi Anh