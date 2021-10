Khánh thành nhà lớp học mầm non thôn Pố Cố, xã Thèn Phàng

BHG - Sáng 6.10, Công an tỉnh phối hợp với huyện Xín Mần tổ chức khánh thành nhà lớp học điểm trường Mầm non thôn Pố Cố, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần. Dự buổi lễ có Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc trao biểu trưng xây dựng điểm trường cho nhà trường.

Công trình được khởi công từ tháng 8.2021, gồm nhà lớp học cấp IV với 2 phòng học, 1 phòng lưu trú giáo viên, nhà bếp ăn cho học sinh và các công trình phụ trợ khác. Tổng giá trị công trình 350 triệu đồng, nguồn kinh phí do Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an và Tổng Công ty Bảo hiểm dầu khí Việt Nam tài trợ. Công trình đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của 52 trẻ mầm non trong thôn Pố Cố, xã Thèn Phàng.

Tin, ảnh: Ngọc Ánh (Xín Mần)