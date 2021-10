Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Mê năm 2021

BHG - Sáng 28.10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập KVPT huyện Bắc Mê năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập. Dự còn có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu II, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Mèo Vạc…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc diễn tập KVPT huyện Bắc Mê.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Mê năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Thông qua cuộc diễn tập để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, vận dụng thuần thục nội dung, cơ chế, phương pháp tổ chức thực hiện của chính quyền và cơ quan ban, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng; trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, năng lực tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và sang thời chiến, chủ động phòng ngừa và làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng, đó là “Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Các đại biểu dự khai mạc.

Với mục tiêu “Thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”, từng nội dung của cuộc diễn tập, trên từng cương vị và vai diễn của mình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các đồng chí cần bám sát vào ý định diễn tập mà BCĐ đặt ra, vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn; nhận định đánh giá, dự báo đúng tình hình mọi mặt, nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành. Từng vai diễn cần phát huy tốt yếu tố linh hoạt, độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo trong quá trình diễn tập; để sau cuộc diễn tập, tạo ra sự chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Bắc Mê diễn ra trong 2 ngày từ 28 – 29.10 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ.

Tin, ảnh: Văn Quân