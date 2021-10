BHG - Chiều 29.10, tại Khách sạn Yên Biên Luxury (thành phố Hà Giang), UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Du lịch (DL) và Hiệp hội DL Việt Nam tổ chức hội thảo “Phát triển sản phẩm DL tỉnh Hà Giang” giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030. Các đồng chí: Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DL; Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DL Việt Nam; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; đại diện một số doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về “Phát triển DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, tỉnh Hà Giang có nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy DL phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, thu hút ngày càng đông du khách trong nước và quốc tế đến với Hà Giang, tăng trưởng khách DL bình quân trên 15%/năm.

Các đại biểu dự hội thảo “Phát triển sản phẩm du lịch Hà Giang”.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng sau khi dịch bệnh được kiểm soát, DL Hà Giang nhanh chóng phục hồi, đón 1,5 triệu lượt khách (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019), tạo 12.000 việc làm, trong đó có 6.000 việc làm trực tiếp cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Năm 2021, Hà Giang nằm trong top 10 điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam do Hãng truyền thông quốc tế CNN bình chọn… BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11 về phát triển DL tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025, trong đó xác định: Phát triển DL phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế gắn với nâng cao nhận thức và đời sống cho nhân dân, giảm nghèo bền vững. Bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Hoạt động DL có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại. Hình thành một số khu DL dịch vụ tổng hợp, có quy mô lớn. Sản phẩm DL đa dạng, có chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Hà Giang và xây dựng thương hiệu DL Hà Giang là điểm đến an toàn, hấp dẫn trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Công viên địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành trung tâm DL quốc gia.

Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và lãnh đạo tỉnh điều hành hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện Sở Văn hóa – TT&DL tỉnh Hà Giang đã trình bày dự thảo chiến lược phát triển sản phẩm DL tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 với các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cấp sản phẩm DL hiện có (DL cộng đồng, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, mạo hiểm) và phát triển sản phẩm DL mới, như: Thương mại, biên giới; mạo hiểm (loại hình thể thao khinh khí cầu, cáp treo, dù lượn, đua thuyền, cưỡi ngựa)…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc định hướng chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Hà Giang.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp DL... đã có nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm để DL Hà Giang ngày một phát triển, đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đồng thời, có các ý kiến tham vấn về triển khai đón khách DL quay trở lại Hà Giang trong trạng thái bình thường mới, khôi phục DL nội địa, khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19…

Hội thảo đã tiến hành ký kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Hà Giang với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường (Hà Nội) về các dự án đầu tư phát triển DL tỉnh Hà Giang; ký kết hỗ trợ khôi phục hoạt động DL giữa tỉnh Hà Giang với Hiệp hội DL Việt Nam.

Ký kết chương trình hợp tác đầu tư phát triển du lịch giữa tỉnh Hà Giang với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường.

Ký kết hỗ trợ phát triển du lịch giữa tỉnh Hà Giang với Hiệp hội du lịch Việt Nam.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cảm ơn các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý sâu sắc để giúp Hà Giang xác định chiến lược phát triển sản phẩm DL trong thời gian tới. Tỉnh Hà Giang cam kết tập trung các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng DL, hoàn thiện thể chế và các cơ chế chính sách, phương thức quản lý, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển sản phẩm DL. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển mạnh thị trường khách DL nội địa, thu hút khách DL quốc tế sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Đồng thời, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong xây dựng điểm đến. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ DL bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và tiếp tục phát triển…

Trước khi tiến hành hội thảo, trong 3 ngày (26 – 28.10), các đại biểu đã có chuyến khảo sát thực tế một số địa điểm DL tại huyện Bắc Mê và 4 huyện vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG