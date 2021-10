Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm

BHG - Chiều 15.10, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV/2021. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì. Dự điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh chủ trì tại điểm cầu Hà Giang.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các lực lượng đồng thời phải chống dịch; nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, cùng nhiều đợt cao điểm về TTATGT, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, các địa phương, tình hình TTATGT năm 2021 có chuyển biến tốt, cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm so với năm 2020. Cụ thể: Đến ngày 15.10, tai nạn giao thông giảm 2.527 vụ (-23,64%), số người chết giảm 817 người (-16,3%), số người bị thương giảm 2.237 người (-28,38%); ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tại các đầu mối giao thông chính trước khi đợt dịch Covid-19 bùng phát cơ bản được kiểm soát.

Trên địa bàn tỉnh ta, trong 9 tháng đầu năm xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, 6 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2020 số vụ giảm 1 (-6,6%); số người chết giảm 1.

Sau khi nghe các tỉnh, thành phố tham luận, bàn giải pháp, phương án tổ chức các hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong thời gian tiếp theo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá: Trong 9 tháng đầu năm tình hình TTATGT có chuyển biến rất tích cực, số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương đều giảm sâu. Tuy nhiên, kết quả đó có nguyên nhân khách quan là một số tỉnh, thành phố lớn thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 tỷ lệ phương tiện tham gia giao thông ít… Vì vậy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhận định, trong quý IV khi cả nước từng bước nới lỏng các biện pháp giãn cách, tiến tới trở lại cuộc sống bình thường mới, đẩy mạnh phát triển KT-XH, lượng phương tiện tham gia các hoạt động vận tải sớm nhộn nhịp trở lại, đề nghị: Ủy ban ATGT xây dựng và ban hành Kế hoạch Năm ATGT 2022 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19"; Bộ Giao thông – Vận tải và các bộ ngành chức năng, các địa phương phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn, thuận lợi cho các hoạt động vận tải, nhưng phải đảm bảo lưu thông hàng hóa, phục vụ phát triển KT-XH. Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt camera an ninh trên các phương tiện vận tải…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ