Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Yên Minh, Hoàng Su Phì

Ngày 6.10, BCH Đảng bộ huyện Yên Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Ngô Xuân Nam , Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Yên Minh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Sùng Mí Thề, Chi bộ Văn phòng UBND huyện; Tống Đức Bách, Chi bộ UBKT Huyện ủy.

9 tháng đầu năm, Huyện ủy huyện Yên Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kinh tế nông nghiệp được triển khai thực hiện có hiệu quả, diện tích và sản lượng cây trồng cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu, sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được duy trì tốt. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao. Tổng thu ngân sách nhà nước 563 tỷ 859 triệu đồng, đạt 72,3% kế hoạch giao. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, các chế độ, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục tăng cường, 9 tháng đầu năm đã kết nạp được 77 quần chúng ưu tú vào Đảng; quốc phòng an ninh trên địa bàn ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục; công tác quản lý đất đai; duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới… 3 tháng cuối năm, huyện Yên Minh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất, triển khai có hiệu quả chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Quan tâm công tác duy trì sỹ số học sinh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình cải tạo vườn tạp với quan điểm nâng cao nhận thức của người dân. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022…

* Ngày 6.10, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì tổ chức hội nghị BCH lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (mở rộng). Dự hội nghị có các đồng chí thành viên đoàn công tác theo Quyết định 198 của BTV Tỉnh ủy theo dõi huyện Hoàng Su Phì, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho chị Sền Thị Ỉnh, thôn Xếp, xã Đản Ván vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.

9 tháng năm 2021, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 91% kế hoạch, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020; tổng sản lượng lương thực ước đạt 40.427 tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Chương trình cải tạo vườn tạp triển khai được 102 hộ; chương trình xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm, đến nay xã Nậm Dịch đạt 12/19 tiêu chí, các xã còn lại mỗi xã tăng từ 3 - 4 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng thời đưa ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, tập trung vào các vấn đề: Phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp đặc trưng của huyện gắn với bao tiêu nông sản; các biện pháp phục hồi ngành du lịch của huyện trong thời gian tới.

Cùng ngày, Đảng bộ huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị, kết luận của T.Ư; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh tới toàn thể các đồng chí là Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

