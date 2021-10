Giao ban tiến độ xây dựng 8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021

BHG - Chiều 21.10, tại huyện Bắc Quang, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ xây dựng 8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2021. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Ban chỉ đạo xây dựng NTM 4 huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì và 8 xã thuộc kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2021, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện 8 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Liên Hiệp, Việt Hồng, Vô Điếm, Đồng Tâm (Bắc Quang); Yên Thành, Tân Nam (Quang Bình); Nậm Dịch (Hoàng Su Phì); Thanh Thủy (Vị Xuyên). So với đầu năm, đến nay 8 xã đã tăng 28 tiêu chí, số tiêu chí đã đạt là 118/152 tiêu chí. Trong đó: 1 xã đạt 13 tiêu chí; 2 xã đạt 14 tiêu chí; 3 xã đạt 15 tiêu chí; 2 xã đạt 16 tiêu chí. Tính đến ngày 19.10, Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã bàn giao cho các huyện 9.217 tấn xi măng, đạt 30% kế hoạch. Đã triển khai thực hiện được 76/287,1 km đường giao thông nông thôn, đạt 26,5% so với kế hoạch. Về kết quả phân bổ nguồn vốn tại 8 xã, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện 18 tiêu chí là 225.150 triệu đồng, đã bố trí 110.638 triệu đồng, đạt 50%.

Tại hội nghị, 8 xã nằm trong kế hoạch đã báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí và kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc: Mặc dù tỉnh đã phân bổ và ứng vốn cho các xã, tuy nhiên nhu cầu nguồn lực để thực hiện các tiêu chí chưa đáp ứng so với kế hoạch đề ra, dẫn đến khả năng hoàn thành các tiêu chí tại các xã chậm so với kế hoạch. Kinh phí để tập trung đầu tư các tuyến đường trục xã, liên xã của 8 địa phương là rất lớn. Đến nay, có 2/8 xã phải điều chuyển xi măng cho các xã khác do nguồn đối ứng lớn, nhân dân không có khả năng đóng góp…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long nhấn mạnh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại 8 xã còn chậm so với kế hoạch đề ra. Do đó, trong 3 tháng cuối năm, các địa phương cần tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí. Đồng chí đề nghị các sở, ngành phụ trách các tiêu chí NTM cần chủ động, tăng cường phối hợp với các huyện trong việc kiểm tra, đôn đốc, định hướng các nội dung công việc cần triển khai thực hiện. Tiếp tục tham mưu lồng ghép các nguồn kinh phí thực hiện chương trình xây dựng NTM, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Văn phòng điều phối NTM tỉnh tiếp tục phối hợp với các huyện về phương án tiếp nhận và triển khai chương trình hỗ trợ xi măng, đảm bảo hiệu quả, không thất thoát. Chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tiến độ và báo cáo, đề xuất kịp thời các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG