Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc kiểm tra công tác an ninh trật tự tại khu cách ly y tế Trại giam cũ

BHG - Sáng 13.10, Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Trại giam cũ, tổ 1, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang.

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại khu vực cách ly.

Khu cách ly y tế tập trung Trại giam cũ hiện có 146 công dân. Để tổ chức tốt công tác cách ly, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo đảm bảo tối đa các điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân. Phân công cán bộ hội viên phụ nữ Công an tổ chức nấu và cung cấp các suất ăn đủ 3 bữa/ngày; cán bộ y tế Bệnh xá Công an tỉnh thường xuyên theo dõi tình trạng sức khoẻ của người cách ly; tổ chức lực lượng Cảnh sát Cơ động triển khai nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu cách ly 24/24h hàng ngày. Duy trì thực hiện nghiêm cơ chế vận hành, phân công nhiệm vụ cụ thể trong từng khâu tiếp nhận, phân loại, chế biến thực phẩm, phục vụ hậu cần, y tế, bảo vệ an ninh, an toàn… đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định về phòng, chống dịch.

Qua kiểm tra thực tế, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, nhất là quy định “5K” của Bộ Y tế; phát huy cao nhất tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ các công dân tận tình, chu đáo, an toàn, thân thiện, đáp ứng tối đa các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu và có chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, khoa học, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân (Công an tỉnh)