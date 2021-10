Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Mê năm 2021 đạt xuất sắc

BHG - Sáng 29.10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức lễ bế mạc diễn tập KVPT huyện Bắc Mê. Dự bế mạc có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Tình huống giả định phòng chống bạo loạn.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Bắc Mê diễn ra có những đổi mới về quy mô tổ chức, nội dung và phương pháp tiến hành diễn tập. Các thành phần tham gia diễn tập đã chấp hành tốt thời gian, các quy định của ban chỉ đạo về công tác bảo mật, tài liệu, trang phục, phương tiện; công tác phục vụ hậu cần, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, phòng chống dịch Covid-19 được bảo đảm. Cán bộ chủ chốt các địa phương, đơn vị đã phát huy tốt vai trò chỉ huy; nội dung diễn tập sát thực tế, sinh động. Khung tập đã tiếp nhận và xử lý các tình huống, thể hiện được phương pháp công tác lãnh đạo, điều hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu bế mạc diễn tập KVPT huyện Bắc Mê.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chỉ đạo cuộc diễn tập.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các đội tham gia diễn tập.

Sau 2 ngày tổ chức, cuộc diễn tập KVPT huyện Bắc Mê đã hoàn thành nội dung, chương trình và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ban chỉ đạo đánh giá chung: Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Mê năm 2021 đạt 8,7 điểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc cuộc diễn tập, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương và chúc mừng những kết quả mà huyện Bắc Mê đã đạt được trong cuộc diễn tập. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và các lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang nói chung và huyện Bắc Mê nói riêng trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, để cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị, tăng cường mối đoàn kết dân tộc, đoàn kết nội bộ không để kẻ xấu lợi dụng kích động chống phá, tạo sự ổn định vững chắc ngay tại cơ sở. Tiếp tục bổ sung phương án tác chiến, tổ chức huấn luyện, luyện tập cho các lực lượng, các cấp, các ngành theo phương án chủ động sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, chủ động, tự lực, tự cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những thành quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Nâng cao sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, vai trò của các đoàn thể, sâu sát cơ sở, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề từ cơ sở, tạo sự ổn định về an ninh chính trị, xây dựng niềm tin vững chắc cho nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.Tại lễ bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc trong diễn tập KVPT huyện Bắc Mê năm 2021. Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 75 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập.

Lãnh đạo huyện Bắc Mê trao Giấy khen cho các cá nhân.

Tin, ảnh: Văn Quân