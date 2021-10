Đại biểu Quốc hội làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Giang

BHG - Chiều 4.10, Đoàn Đại biểu QH khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang nhằm nắm bắt kết quả nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021. Dự buổi làm việc có đồng chí Lý Thị Lan, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang, Giám đốc Sở Ngoại vụ; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Giang; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Lý Thị Lan, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang, Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện NHNN tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngân hàng trong 9 tháng đầu năm, trong đó nổi bật là các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng cho vay đi đôi với an toàn và hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên gắn với thực hiện các chính sách tín dụng của ngành và địa phương. Tính đến 30.9, tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 27.185 tỷ đồng; doanh số cho vay ước 19.455 tỷ đồng; doanh số thu nợ ước đạt 17.775 tỷ đồng. Tổng mức dư nợ ước đạt 25.445 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 2.750 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 12%... Bên cạnh đó, triển khai mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, cơ cấu thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 1.348 khách hàng với dư nợ 654,3 tỷ đồng; miễn, giảm lãi, hạ lãi suất cho 474 khách hàng với dư nợ 118,5 tỷ đồng; số tiền lãi đã giảm là 138 triệu đồng… Kết quả việc triển khai các giải pháp về vốn, chính sách tín dụng nhằm phục hồi hoạt động du lịch sau dịch Covid-19; cho vay khách hàng hoạt động trong lĩnh vực du lịch đạt 865,4 tỷ đồng, chiếm 3,4% tổng dư nợ; hỗ trợ các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng do dịch Covid -19 đến thời điểm 20.9.2021 là 384 khách hàng, dư nợ cho vay là 391 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc NHNH Chi nhánh tỉnh Hà Giang báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng 9 tháng đầu năm 2021

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lý Thị Lan, Phó trưởng Đoàn ĐBQH ghi nhận những kết quả ngành NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Giang đạt được trong thời gian qua. Đối với các kiến nghị của NHNN tỉnh về vấn đề liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng, nhất là những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội; việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng và người dân khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp và sẽ trao đổi cùng với Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang để có ý kiến với các cấp và Quốc hội.

Tin, ảnh: Hồng Cừ