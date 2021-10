Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị BCH Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI

BHG - Sáng 4.10, BCH Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ VI (mở rộng), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Văn Tuệ, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; trọng tâm bảo vệ an toàn an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tội phạm về trật tự xã hội giảm; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao; các vụ việc sau khi phát hiện được chỉ đạo giải quyết khẩn trương theo đúng quy định pháp luật; không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự; công tác cấp căn cước công dân và xây dựng dữ liệu Quốc gia về dân cư được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Lực lượng Công an tỉnh xử lý tội phạm về trật tự xã hội với 157 vụ, đã khởi tố, điều tra khám phá 153 vụ/360 bị can; tội phạm về kinh tế phát hiện 29 vụ, đã khởi tố 29 vụ/45 bị can; tội phạm về chức vụ và tham nhũng phát hiện 1 vụ, đã khởi tố 1 vụ/2 bị can; tội phạm về ma túy phát hiện 54 vụ, đã khởi tố 54 vụ/69 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 243 vụ/428 đối tượng với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Triển khai đồng bộ, quyết liệt 2 đợt cao điểm tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; phát hiện, xử lý trên 21 nghìn trường hợp vi phạm, xử phạt tiền trên 10,6 tỷ đồng; toàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 6 người bị thương…

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu chỉ rõ hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm, như: Chủ động đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự; phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa, ngăn chặn đối với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương kết quả Công an tỉnh đạt được. Đồng thời đề nghị, tiếp tục tham mưu về công tác bảo đảm an ninh trật tự; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; tăng cường đảm bảo an ninh mạng; đấu tranh, tuyên truyền, phản bác các luận điệu chống phá, bôi xấu, hạ uy tín cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cấp và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm đăng tin xấu, độc, không chính xác trên mạng xã hội; đảm bảo an ninh nông thôn, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; tăng cường phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng Công an tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tốt tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quản lý cán bộ, đảng viên, phòng ngừa hiệu quả, làm giảm đến mức thấp nhất cán bộ, chiến sỹ sai phạm bị xử lý kỷ luật, gắn với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong lực lượng; từng bước đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị cho Công an xã chính quy; tiên phong hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; phối hợp triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép…

Tin, ảnh: Kim Tiến