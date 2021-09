Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi làm việc tại các xã biên giới huyện Mèo Vạc

BHG - Ngày 10.9, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư thôn Mè Nắng, xã Xín Cái và tuyến biên giới thuộc địa bàn các xã Thượng Phùng, Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi kiểm tra tại khu tái định cư thôn Mè Nắng, xã Xín Cái.

Khu tái định cư thôn Mè Nắng được xây dựng với tổng diện tích khoảng 20.600m2, gồm các hạng mục: Đường vào khu tái định cư có chiều dài 1,84 km, rộng 4 m; đường chính trong nội bộ rộng 3m, đường nhánh rộng 1,5m, kết cấu đường bê tông; trạm biến áp 75KVA; hệ thống nước đường dẫn và bể chứa nước sinh hoạt có dung tích chứa 200m3 nước để cấp cho toàn khu vực. Hiện nay, các đơn vị thi công đang hoàn thiện hạng mục xây dựng đường giao thông, mặt bằng tổng thể khu vực tái định cư và các công trình phụ trợ, như: Nhà văn hóa thôn rộng 60m2; điểm trường mầm non, điểm trường tiểu học, phòng bếp, khu vệ sinh; kè ta–luy dương… phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10 này.

Để dự án hoàn thiện đúng theo kế hoạch, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi đề nghị các cơ quan, tổ chức hội, đoàn thể của huyện và xã tuyên truyền cho người dân tạo sự đồng thuận cao trước khi tổ chức thực hiện di chuyển; bố trí thời điểm để di chuyển cho phù hợp với phong tục, tập quán của từng dân tộc cũng như điều kiện thời tiết và mùa vụ sản xuất; huy động mọi nguồn lực để giúp các gia đình tháo dỡ và vận chuyển nhà đến nơi ở mới. Ngoài ra, sử dụng nguồn kinh phí của tỉnh giao để thực hiện việc hỗ trợ di chuyển các hộ gia đình và huy động một số nguồn vốn khác để đảm bảo khi di chuyển xong các hộ được ổn định, đảm bảo an toàn tốt hơn nơi ở cũ.

Kiểm tra tại khu vực Mốc 489 và 456, thuộc địa bàn xã Xín Cái và Thượng Phùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng Công an, Biên phòng đã phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, chủ quyền biên giới quốc gia; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bộ đội biên phòng và các lực lượng đã nỗ lực tuần tra, kiểm soát, phòng chống hiệu quả hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Phối hợp với lực lượng chức năng phía đối đẳng xử lý tốt các vụ việc phát sinh, đảm bảo biên giới hòa bình, hữu nghị.

Tin, ảnh: Minh Chuyên (Mèo Vạc)