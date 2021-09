Thống nhất chuyển trạng thái để phòng chống dịch hiệu quả và phát triển KT-XH

Một điểm được Thủ tướng lưu ý nhắc nhở: Ca bệnh đầu tiên phát hiện ở Hà Nam những ngày qua là người đã cách ly 14 ngày. Lý do là biến chủng Delta có đặc điểm sinh học rất khác biệt so với các biến chủng trước đó, lây nhanh, kéo dài (18 ngày thay vì 13 ngày như chủng trước), nồng độ virus đậm đặc, tải lượng virus cao hơn 1.000 lần so với chủng cũ, người mắc bệnh ít có triệu chứng nhưng chuyển bệnh nhanh. Do đó, với chủng cũ, chúng ta áp dụng cách ly 14 ngày, nhưng với chủng mới, phải cách ly ít nhất 19 ngày.