Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây cá độ bóng đá

BHG - Sáng 21.9, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác triệt phá đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet xảy ra trên địa bàn tỉnh ngày 19.9. Dự và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng tại tỉnh Tuyên Quang cấu kết với các đối tượng tại tỉnh Hà Giang thành lập đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet qua hệ thống trang website quốc tế với quy mô lớn. Từ ngày 1.7 đến nay, Cơ quan điều tra xác định lượng tiền các đối tượng giao dịch ước tính khoảng trên 200 tỷ đồng. Vào hồi 20 giờ 30 phút, ngày 19.9, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ đồng loạt đột kích, tiến hành bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chúc mừng chiến công của lực lượng Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương, chúc mừng chiến công của lực lượng Công an tỉnh, nhất là lực lượng Cảnh sát hình sự trong chuyên án. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là chiến công, tín hiệu tích cực trước bối cảnh cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy khí thế thi đua trong toàn tỉnh; củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền và lực lượng Công an, để Hà Giang luôn là điểm đến an toàn, thân thiện với bạn bè, du khách thập phương.