Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chiều 25/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì công bố Quyết định số 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và họp Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống, dịch bệnh COVID-19.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Văn Sơn, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, kể từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát (ngày 27/4) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thổng Chính trị và toàn thể nhân dân, chúng ta đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, có khả năng kéo dài, nhất là tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch và các hoạt động kinh tế - xã hội; tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống của nhân dân.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước thống nhất phân công đồng chí Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch; trực tiếp chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ Trung ương xuống địa phương, đáp ứng yêu cầu huy động nhanh nhất, hiệu quả nhất mọi nguồn lực, biện pháp để sớm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trên phạm vi cả nước. Triển khai thực hiện chỉ đạo nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã công bố Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống, dịch bệnh COVID-19.

Phó Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 là Bộ Y tế.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 8 Tiểu ban, gồm: Y tế; An ninh trật tự; An sinh xã hội; Tài chính hậu cần; Sản xuất, lưu thông hàng hóa; Vận động và huy động xã hội; Dân vận; Truyền thông. Đồng thời quyết định cũng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban.

Sau khi công bố quyết định, lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Thông tin và Truyền thông… đã báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh tại TPHCM và một số địa phương lân cận qua 2 ngày thực hiện các biện pháp tăng cường các về phòng chống dịch bệnh, các công việc đã triển khai, cũng như cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, như: Tăng cường nhân lực, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch; triển khai trạm xá lưu động, công tác điều trị, chăm sóc y tế; tiêm vaccine phòng COVID-19; công tác bảo đảm hậu cần; bảo đảm an ninh trật tự; chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân… đồng thời các đại biểu đóng góp ý kiến nhằm triển khai hiệu quả Quyết định số 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cho biết qua 2 ngày tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội, trong ngày đầu tuy có một số bỡ ngỡ nhưng các lực lượng nhanh chóng khắc phục, triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhịp nhàng các biện pháp đề ra.

Điều đáng mừng hơn là với sự tham gia đồng bộ của các lực lượng, mang thực phẩm tới từng hộ gia đình, triển khai các biện pháp chăm sóc y tế tại cơ sở, người dân TPHCM đã an tâm hơn, thực hiện nghiêm quy định “ai ở đâu ở đó”. Số liệu thống kê bước đầu cho thấy, mức độ người dân đi lại đã giảm 80% so với những ngày trước. Như vậy chúng ta đang đi đúng hướng, quản lý tốt việc thực hiện giãn cách xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết thêm, trong 2 ngày qua, lực lượng y tế đã triển khai các lực lượng, kết hợp sử dụng nhiều phương thức để tiến hành xét nghiệm toàn TPHCM theo đúng chỉ đạo trong Công điện của Thủ tướng để nhanh chóng sàng lọc F0, đưa ra các giải pháp cách ly, điều trị phù hợp. Qua xét nghiệm, với tổng lượng mẫu đã lấy khoảng nửa triệu, tỷ lệ nhiễm dao động khoảng 3,6%, so với trước đây tỷ lệ này vào khoảng 4-5%, cá biệt có địa điểm lên tới 10%. Như vậy tỷ lệ nhiễm đã giảm, đây là tín hiệu khả quan.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc triển khai dịch vụ y tế gần dân nhất, Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành liên quan và địa phương khẩn trương triển khai đưa vào hoạt động 393 trạm y tế lưu động. Các trạm đều được trang bị các trang thiết bị khám chữa bệnh, bình ô xy và các loại thuốc điều trị cần thiết, hoạt động 24/7. Người dân TPHCM cảm thấy an tâm khi được các cán bộ y tế đi vào từng khu vực phát thuốc, khám bệnh, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe,... Theo đánh giá ban đầu của Bộ Y tế, mô hình này có ý nghĩa quan trọng là quản lý được sức khỏe và giúp ngay cho người dân trên địa bàn khi có nhu cầu về chăm sóc y tế.

Bên cạnh đó, các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 theo phân tầng cũng được kiện toàn để bảo đảm phục vụ công tác điều trị. Với phương châm vừa triển khai, vừa kiểm tra, giám sát, Bộ Y tế sẽ điều chỉnh kịp thời những điểm chưa hợp lý để bảo đảm hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống dịch…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long tin rằng: Nếu chúng ta giữ chắc được như thế này, cùng với đẩy nhanh tiến đội tiêm vaccine, tình hình dịch bệnh tại TPHCM sẽ sớm được kiểm soát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đã thực hiện giãn cách là phải thực hiện nghiêm, phải thực hiện tốt việc đảm bảo an sinh xã hội, trước hết là không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, hôm nay chúng ta ra mắt Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 với những chức năng, nhiệm vụ đã được quy định. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, chưa có tiền lệ, Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, những gì đã "chín", đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì triển khai ngay. Những vấn đề chưa có quy định hoặc vượt quy định, những vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng cần có thời gian kiểm chứng, tạo đồng thuận thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo kết hợp với cơ sở chức năng, quyền hạn của các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo cần tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng nhấn mạnh: Khi thực hiện giãn cách xã hội, chúng ta phải tranh thủ thời gian vàng để ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh.

Đã thực hiện giãn cách là phải thực hiện nghiêm, phải thực hiện tốt việc đảm bảo an sinh xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước hết là không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

Thứ hai phải đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế ở mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh nhất. Chúng ta tăng cường hệ thống y tế xã, phường để người dân được tiếp cận sớm, tiếp cận nhanh, tiến hành phân loại hợp lý để có phương án điều trị phù hợp. Điều này vừa góp phần giảm tải cho y tế tuyến trên, giảm số ca tăng nặng, tử vong. Đây chính là lấy "xã, phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ" trên mặt trận phòng chống dịch bệnh.

Thứ ba, Thủ tướng yêu cầu phải tổ chức triển khai công tác xét nghiệm thực sự khoa học, hợp lý; triển khai tiêm vaccine nhanh chóng, hiệu quả; cộng với thuốc điều trị.

Thủ tướng cho biết: Chiến lược ngoại giao vaccine đang được tích cực triển khai. Vừa qua, chúng ta đã ký được các hợp đồng lớn về vaccine phòng COVID-19. Thủ tướng Chính phủ cũng thường xuyên điện đàm với các đối tác để đẩy mạnh công tác này.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các biện pháp bảo đảm an dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm đời sống tinh thần cho nhân dân khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội thông qua các kênh báo chí, văn học nghệ thuật, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử… Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nhân dân đồng tình, hưởng ứng, chung sức, chung lòng cùng chính quyền ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch. “Người dân là chủ thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh việc tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương “không quên” thực hiện các nhiệm vụ khác như: Bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, vừa chống dịch, vừa sản xuất nhưng phải bảo đảm an toàn, “an toàn mới sản xuất”,…

Thủ tướng lưu ý các bộ ngành địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19 phải chăm lo cho cả những người nước ngoài đang ở Việt Nam.

Đồng thời phải thường xuyên đúc kết, sơ kết, điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng chống dịch cho phù hợp với diễn biến tình hình. Kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, phát huy những cái tốt, những gì đã làm được để bảo đảm chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Nhấn mạnh cuộc họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng, Thủ tướng mong muốn các thành viên Ban Chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao, ý thức chính trị, bản chất tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên, vì nước quên thân, vì dân phục vụ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thủ tướng tin tưởng với những nỗ lực đó, chúng ta sẽ sớm kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh./.