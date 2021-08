Thủ tướng Chính phủ: Ưu tiên phòng, chống dịch, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc

BHG - Chiều 11.8, Chính phủ tổ chức họp đánh giá tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng; triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển KT-XH những tháng cuối năm 2021 trực tuyến tới các địa phương. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Phó Thủ tướng; các thành viên Chính phủ. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh

Trong 7 tháng, dịch Covid – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh. Đứng trước khó khăn về dịch bệnh, nhưng dưới sự lãnh đạo của Chỉnh phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,64% so với cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách nhà nước được cải thiện, đạt 68% so với dự toán; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng trên 2% so với cùng kỳ; giải ngân vốn FDI tăng so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp đúng tiến độ và tăng trưởng tốt; chuyển đổi số được đẩy mạnh, thương mại điện tử phát triển nhanh. Chính sách hỗ trợ người lao động được đẩy mạnh; cả nước và ngành y tế tập trung tìm kiếm, kêu gọi tài trợ, đàm phán ký kết hợp đồng và tiêm chủng vắc xin Covid – 19 với trên 11,3 triệu liều vắc xin đã được tiêm, đạt 11,6% dân số, trong đó có trên 10 triệu người đã tiêm 1 mũi, trên 1 triệu người tiêm 2 mũi. An toàn, an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường…

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tập trung vào các giải pháp phòng, chống dịch Covid – 19, đặc biệt là biện pháp rà soát, xét nghiệm đưa các trường hợp nghi ngờ ra khỏi cộng đồng, việc thực hiện cách ly F1, điều trị ca bệnh, chuẩn bị cơ sở hạ tầng phòng, chống dịch; phương án đảm bảo các biện pháp, kiểm soát lưu thông hàng hóa ở các địa phương cách ly, phong tỏa; việc đảm bảo an sinh xã hội cho những người nghèo, khó khăn, lao động ở các vùng giãn cách xã hội; việc phân bổ vắc xin Covid – 19 cho các địa phương, vùng nguy cơ cao, vùng kinh tế trọng điểm; việc sử dụng các nguồn kinh phí của địa phương cho công tác phòng, chống dịch; công tác thu dung, điều trị các F0; công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, đảm bảo chuỗi sản xuất không bị gián đoạn do dịch…

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao các địa phương, cơ quan, đơn vị đã huy động tối đa nguồn lực, sự ủng hộ của doanh nghiệp, nhân dân cho phòng, chống dịch, hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch. Đồng chí cho rằng, dịch Covid – 19 còn diễn biến phức tạp đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới và triển khai các biện pháp phòng, chống quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn với phương châm ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, trước hết, trên hết. Thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ, lãnh đạo các địa phương tiếp thu, thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đại dịch Covid – 19 chưa từng có tiền lệ, diễn biến nhanh nên cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung, sơ kết, tổng kết để hoàn thiện dần các biện pháp chống dịch; thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 86 của Chỉnh phủ về công tác phòng, chống dịch, có sự vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương và kiến nghị điều chỉnh khi gặp vướng mắc, bắc cập; thực hiện nghiêm việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là ở những nơi cách ly; tiếp tục thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” gắn với thực hiện nghiêm thông điệp 5K và tận dụng hạ tầng công nghệ công nghệ để phòng dịch.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần đảm bảo khi thực hiện cách ly, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, gắn với tăng cường động viên, vận động người dân hưởng ứng, ủng hộ, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục duy trì sản xuất, đảm bảo lưu thông hàng hóa không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất trong nước và quốc tế; ngành ngân hàng nghiên cứu các phương án giãn hoãn nợ hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua đại dịch; tập trung giải ngân đầu tư công, không để dây dưa, kéo dài; phối hợp đảm bảo mạch lưu thông hàng hóa, tiền tệ; giữ nguồn cung ứng lao động, không để đứt gãy thị trường lao động; lực lượng quân đội phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” duy trì các đội quân “chiến đấu, công tác và sản xuất” trong phòng, chống dịch; duy trì nguồn cung ứng hàng hóa; tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực và phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động…

Duy Tuấn