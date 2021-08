Thủ tướng Chính phủ: Lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy giáo làm động lực

BHG - Sáng 28.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Năm học 2020 – 2021, để thích ứng với dịch Covid-19, ngành giáo dục đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động “tạm dừng đến trường, không dừng học”, thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch Covid–19 hiệu quả, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, vừa hoàn thành kế hoạch năm học. Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học; duy trì sĩ số học sinh đến lớp các bậc THCS, THPT; tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 96,88%, xét đặc cách tốt nghiệp 12.000 học sinh; sắp xếp, sáp nhập giảm 0,59% các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông so với năm học trước. Có 35 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế; 5 cơ sở giáo dục đại học nằm trong số các trường tốt nhất thế giới. Tiếp tục đẩy mạnh tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo…

Với tỉnh ta, năm học 2020 - 2021, tỷ lệ huy động trẻ từ 0 - 2 tuổi đi nhà trẻ đạt 33,4%; trẻ từ 3 - 5 đi mẫu giáo đạt 98,4%; trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 99,7%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt 99,8%; từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 99%. Tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT và tương đương đạt 75,2%; tỷ lệ học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT năm học 2020 – 2021 đạt 93,22%...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục không được chủ quan lơ là, thỏa mãn trong phòng, chống dịch Covid-19, bám sát thực tiễn và có giải pháp phù hợp. Thủ tướng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và thành quả của ngành giáo dục trong năm học 2020 - 2021; đặc biệt là sự đóng góp, hy sinh của các thầy và trò ngành y, dược đang cống hiến cho công tác chống dịch. Đồng thời nhấn mạnh: Ít ngày nữa năm học mới sẽ bắt đầu, giáo viên và học sinh đang háo hức chờ ngày tựu trường, nhưng nhiều địa phương vẫn đang giãn cách xã hội do dịch bệnh, chưa thể bước vào năm học mới. Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước thấu hiểu, chia sẻ với khó khăn vất vả của các nhà giáo, học sinh, sinh viên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu năm học mới cả hệ thống chính trị cần có giải pháp, sự cố gắng cao nhất, sự quan tâm nhiều nhất với ngành giáo dục. Ngành giáo dục nghiên cứu phương châm: “lấy học sinh làm trung tâm, lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy giáo làm động lực”. Chú trọng phát triển con người làm nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Thẳng thắn nhìn nhận những bất cập, hạn chế để kịp thời rút kinh nghiệm và điều chỉnh, khắc phục. Đánh giá lại nhu cầu nhu cầu giáo viên của các địa phương, giữ nguyên tắc ở đâu có học sinh ở đó có trường lớp, giáo viên nhưng cần cơ cấu lại hệ thống trường lớp và đội ngũ giáo viên để phát huy hiệu quả nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn, để tiết kiệm tối đa nguồn lực. Xác định những việc trọng tâm, trọng điểm để làm dứt điểm, có hiệu quả, phù hợp với nguồn lực. Quan tâm tới giáo dục văn hóa truyền thống, lịch sử của dân tộc ta, làm cho học sinh đam mê học tập nghiên cứu lịch sử, văn hóa. Nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn cho giáo viên, học sinh chịu ảnh hưởng do dịch bệnh. Phát huy tinh thần sáng tạo trong bối cảnh dịch bệnh covid – 19 để hoàn thành kế hoạch năm học 2021 – 2022 và những vấn đề hạn chế của ngành, hướng tới thực hiện các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển con người trong thời kỳ mới. Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch để học sinh trở lại trường an toàn. Tiếp tục đổi mới giáo dục ở các cấp học, thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, quy hoạch giáo dục có tầm nhìn, hướng tới nền giáo dục có chất lượng, uy tín trong khu vực và thế giới.

Thủ tướng kêu gọi sự chung tay phòng, chống dịch của toàn hệ thống chính trị và nhân dân với tinh thần "tất cả vì tương lai con em chúng ta!".

