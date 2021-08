Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Vị Xuyên

.

BHG - Ngày 16.8, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2021 - 2022 tại một số xã biên giới của huyện Vị Xuyên. Cùng đi có lãnh đạo Sở GD&ĐT và huyện Vị Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường THPT và THCS Phương Tiến.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các xã Lao Chải, Thanh Đức và Phương Tiến. Theo đúng kế hoạch, từ 1.8, các thầy, cô giáo đã tập trung dọn dẹp, vệ sinh, trang trí lớp học và cải tạo khuôn viên nhà trường; soạn, phân loại sách giáo khoa theo từng khối lớp, làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác dạy học; vận động, thông báo thời gian nhập học cho phụ huynh và học sinh nắm rõ, nhằm đảm bảo sĩ số ngay từ những ngày đầu tựu trường. Nhiều trường đã và đang được đầu tư hoàn thiện các hạng mục phục vụ cho công tác dạy và học như: Xây mới nhà hiệu bộ, khu bếp ăn bán trú, lát lại sân trường, các khu vui chơi cho học sinh bán trú. Đến thời điểm này, các trường đã cơ bản đã sẵn sàng cho năm học mới.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận, biểu dương các trường học và các xã trong công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, do đó để đảm bảo cho năm học mới diễn ra an toàn, thuận lợi, các trường cần có phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chu đáo; thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt, học tập cho học sinh đảm bảo vệ sinh và khoảng cách an toàn. Tiếp tục hoàn thiện công tác vệ sinh, trang trí trường lớp học khang trang, sạch đẹp; quan tâm, chú trọng tới công tác vận động học sinh dân tộc thiểu số đến trường đảm bảo đầy đủ sĩ số, tỷ lệ chuyên cần...

Tin, ảnh: Quỳnh Anh (Huyện Vị Xuyên)