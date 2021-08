Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý chúc mừng Ngày truyền thống Công an Nhân dân

BHG - Sáng 18.8, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19.8.1945 – 19.8.2021), 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Trần Đức Quý tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công an tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kết quả công tác công an trên các lĩnh vực trong thời gian qua. Với sự nỗ lực của toàn lực lượng Công an tỉnh, tình hình an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các vụ trọng án như: vụ giết người ở Ma Lé, huyện Đồng Văn; vụ phá rừng ở Minh Ngọc, Bắc Mê được điều tra làm rõ, trấn an dư luận…

Đồng chí Trần Đức Quý biểu dương và đánh giá cao những thành tích lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là việc bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh Quốc gia; tăng cường phối hợp với các ngành, các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục là ngọn cờ tiên phong chung tay ngăn chặn dịch bệnh Covid-19; xây dựng củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”; xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân gần gũi, thân thiết; xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình thực tiễn.

Tin, ảnh: Văn Quân